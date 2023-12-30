الهلال يواصل «حفل الانتصارات»

الرياض (أ ف ب)

انتزع الهلال ثلاث نقاط ثمينة، واصل من خلالها انتصاراته المتتالية، عقب فوزه على الفيحاء 2-0، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، بفارق عشر نقاطٍ عن ملاحقه النصر، الذي يلعب مع التعاون «السبت»، بينما تراجع الفيحاء إلى المركز الثاني عشر بـ19 نقطة، بعدما تكبّد خسارته الثامنة.

ووصل الهلال إلى الفوز العشرين في مختلف المسابقات «تعادل مع ضمك سلباً ضمن بطولة الدوري في 21 سبتمبر الماضي».

ورغم فرض سيطرته، انتظر الهلال حتى الشوط الثاني، ليسجل هدفيه بواسطة علي البليهي «86»، والصربي ألكسندر ميتروفيتش «90+11» الذي واصل مطاردة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في صدارة الهدافين، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفاً على بُعد هدفين منه.

وسيطر الهلال على مجريات الشوط الأول، وكان قريباً من التسجيل، فكانت أبرز فرصه تسديدة ميتروفيتش في القائم «32».

ومن «هفوة» دفاعية كاد الفيحاء أن يخطف هدفاً، عندما انفرد سلطان مندش بالمرمى، لكنه لم يتمكّن من تمريرة الكرة بشكلٍ صحيح لزميله الزامبي فاشيون ساكالا «40»، وأنقذ حارس الفيحاء الصربي فلاديمير ستويكوفيتش مرماه من هدف محقق، عندما تصدى لكرة سالم الدوسري «43».

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الفيحاء تغييراً اضطرارياً بخروج حارسه فلاديمير ستويكوفيتش بداعي الإصابة، ليشارك أحمد الكسار بدلاً منه.

وتهيّأت فرصة للهلال عندما صوّب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش كرة قوية تصدى لها الكسار وعادت ليشتتها الدفاع «59»، في المقابل تصدّى الحارس المغربي ياسين بونو لكرة سلطان مندش ببراعة «80».

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق، تمكّن الهلال من التسجيل، عندما ارتقى المدافع علي البليهي لكرة عرضية ارتطمت برأس المدافع، قبل أن تعود إليه ويضعها داخل المرمى «86»، وأضاف ميتروفيتش هدفاً ثانياً من ركلة جزاء «90+11».

وخطف الرائد انتصاراً ثميناً، بعدما تغلب على ضيفه أبها 4-3 في مباراة دراماتيكية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

سجّل للرائد خالد السبيعي «21»، المغربي محمد فوزير «46»، مواطنه كريم البركاوي «50»، والكاميروني عمر جونزاليس «90+7»، بينما سجل لأبها حسن العلي «17 و45+3»، والأرجنتيني فابيان نوجيرا «67».

ورفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة متقدمّاً إلى المركز الحادي عشر، في حين بقيَ أبها في المركز قبل الأخير بـ14 نقطة.