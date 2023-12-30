الأحد 31 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرمينو يقرر مصيره مع الأهلي

فيرمينو يقرر مصيره مع الأهلي
30 ديسمبر 2023 08:48

الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
الهلال يواصل «حفل الانتصارات»


أكد البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الأهلي السعودي، أنه مستمر مع الفريق، ولا يفكر في أي شيء حالياً إلا التركيز على تحسين مستواه ومساعدة فريقه في كل مباراة.
وقال فيرمينو في تصريحات عقب نهاية مباراة فريقه أمام الخليج، والتي حسمها الأهلي بالفوز بهدف، إنه بدأ الموسم بشكل جيد، لكن مستواه تراجع بعد ذلك، وهو ما دفعه لمزيد من العمل من أجل استعادة مستواه.
وأضاف اللاعب البرازيلي أنه يشعر حالياً بأنه بدأ يستعيد كثيراً من مستواه، معرباً عن أمله في مواصلة العمل لإسعاد الجماهير.
ورداً على الأنباء المتداولة بشأن قرب رحيله عن الأهلي، قال فيرمينو إنه سعيد في الأهلي، ولديه عقد سارٍ مع النادي، لافتاً إلى أنه يركز فقط على تحسين مستواه وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية. 

الدوري السعودي
الأهلي
روبرتو فيرمينو
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون يجلسون على أنقاض منزلهم المدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
اليوم 01:30
محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا
اليوم 01:30
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الحرب في غزة
اليوم 01:29
اليمين يحاول استمالة الناخبين من خلال أجندة مختلفة عن اليسار (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أحزاب «اليمين» تتصدر المشهد في دول أوروبية
اليوم 01:29
مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمراض المعدية تهدد مئات الآلاف في ملاجئ غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©