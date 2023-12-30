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الملاريا تحرم تراوري من كأس أفريقيا

الملاريا تحرم تراوري من كأس أفريقيا
30 ديسمبر 2023 08:56

لندن (رويترز) 

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قال أندوني إيراولا مدرب بورنموث الإنجليزي، إن لاعب وسط كوت ديفوار حامد تراوري، يغيب فترة طويلة، بعد دخوله إلى المستشفى، لتلقي العلاج من الملاريا، عقب فترة التوقف الدولية الشهر الماضي.
ولم ينضم اللاعب «23 عاماً» إلى تشكيلة منتخب بلاده التي تستضيف كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل، ويخضع للمزيد من الفحوص الطبية في الوقت الذي يكمل علاجه في المنزل.
وقال إيراولا «مر بموقف صعب شخصياً ورياضياً خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويجب أن نتأكد أنه بخير ويتعافى بشكل صحيح ويغيب عن الملاعب لبعض الوقت».
والملاريا مرض قابل للشفاء، وتظهر أعراضه خلال 10 إلى 15 يوماً، إثر لدغة بعوضة مصابة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وانضم تراوري إلى بورنموث بعقد دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد وصوله على سبيل الإعارة من ساسولو الإيطالي في يناير الماضي، وشارك في 10 مباريات بالدوري، آخرها في أوائل نوفمبر الماضي.
وخاض ثماني مباريات دولية مع منتخب كوت ديفوار، بما في ذلك مباراة الجولة الأولى، في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

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بورنموث
كوت ديفوار
كأس أمم أفريقيا
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