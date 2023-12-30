«الهجمة الأخيرة» في مباراة «الريال» ومبابي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



مع بداية العام الجديد 2024، يستعد ريال مدريد لـ «هجمة جديدة»، من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، و«كابتن» منتخب «الديوك»، ولكنها ستكون «المحاولة الأخيرة»، حسبما أكدت صحيفة ريليفو التي أشارت إلى أن «الميرنجي» أبلغ ممثلي اللاعب ووالدته فايزة العماري، بأنها الفرصة الأخيرة، وإنه ينتظر الرد، وإلا سيغلق تماماً الباب أمام الصفقة.

ولا تنسى إدارة «الريال»، ممثلة في فلورنتينو بيريز رئيس النادي ما حدث في الماضي من محاولات عديدة للتعاقد مع «فتى بوندي المدلل» وفشلها جميعاً، وآخرها ما حدث في «صيف 2022»، عندما أدار مبابي ظهره لـ «البيت الأبيض»، رغم أنه أوهم بيريز لأسابيع طويلة، بأنه قادم إلى «سانتياغو برنابيو»، ولكنه خذله، وأعلن بقاءه في «حديقة الأمراء»، وهو القرار الذي اعتبره الريال «إهانة».

والجديد في «مسلسل» مبابي الذي لا ينتهي، دخول أطراف أخرى، في محاولة لضم اللاعب، خاصة من الأندية الإنجليزية وفي مقدمتها مانشستر يونايتد وتشيلسي، غير أن ريال مدريد يدرك تماماً أن الأولوية عند مبابي التعاقد مع «البلانكوس» في حال رحيله عن «الباريسي»، حتى يحذو حذو «أساطير» الكرة الفرنسية الذين لعبوا لـ «الريال»، بدءاً من ريمون كوبا، ومروراً بزين الدين زيدان، وانتهاءً بكريم بنزيمة.

وقالت الصحيفة إن «الكرة» أصبحت الآن في «ملعب» مبابي الذي ينتهي عقده في الصيف القادم، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ، من بداية السنة الجديدة 2024، وبالتالي عليه أن يقرر ما إذا كان ينوي الانتقال إلى «العملاق الإسباني»، أم يربط مستقبله بناديه الحالي.

ويتردد في الصحافة الفرنسية أن مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، حدد اختياره بالفعل، بعد 6 سنوات أمضاها مع «الباريسي»، ويبدو أن قرار الرحيل هو الأرجح. ورفض مبابي الصيف الماضي تفعيل بند السنة الإضافية الموجود في عقده، ولكن ذلك لا يعني أن تمديده مستبعد، إذ إن صحيفة «ليكيب» كشفت النقاب عن أن الحوار لم يتوقف بين سان جيرمان واللاعب، ولا يزال «المسلسل» مستمراً.