أليجري يتحدث عن أنشيلوتي ومورينيو



روما (د ب أ)



قال ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، إن مقارنته بمدربين أمثال جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، هو بمثابة «فخر كبير».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن الثنائي سيتواجهان «السبت»، عندما يحل روما ضيفاً على يوفنتوس، الذي يسعى لمواصلة ضغطه على إنتر ميلان في صراع التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وقال أليجري: «أشعر بفخر كبير، عندما تتم مقارنتي بمدربين من المدارس القديمة، مثل جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي».

وأضاف: «شخصياً، أعتقد أن هناك آلافاً من المتغيرات في كرة القدم، ولا توجد حقيقة مطلقة».

وقال: «أنشيلوتي مدرب استثنائي، يواصل تحقيق الانتصارات ومازال يقوم بعمل رائع، وبالنسبة لمورينيو، فإن النتائج تتحدث عن نفسها، دائماً ما يحقق النتائج، ربما حتى لا تحبه، لكن الأمر قد تحقق».

وأضاف: «أن تتم مقارنتي بهما فهذا يعد مصدراً للفخر الكبير، أول مرة واجهت فيها جوزيه كنت أدرب كالياري، كنت لا أزال طفلاً، وكان هو بالفعل مدرباً يحقق الانتصارات مع الإنتر».

وقال أليجري: «روما فريق متذبذب في الوقت الحالي، ولكنه يملك أحد أفضل المدربين في العالم».

وأضاف: «إنهم يجيدون إخراجك من المباراة ويتمتعون بمهارة هجومية عالية، يجب أن نكون منتبهين للغاية، وأن نتحلى بالصبر والتماسك، ولا يجب أن نبالغ في ذلك».