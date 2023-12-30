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الرياضة

بلماضي يستبعد صاحب «أزمة المصافحة» من صفوف الجزائر

بلماضي يستبعد صاحب «أزمة المصافحة» من صفوف الجزائر
30 ديسمبر 2023 11:41

باريس (أ ف ب)
استبعد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، لاعبه سعيد بن رحمة، لكنّه أبقى على يوسف عطال، في التشكيلة الرسمية لـ«محاربي الصحراء» لخوض كأس الأمم الأفريقية، المقررة في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين.
وفضل بلماضي استبعاد بن رحمة لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي بعد إشكالٍ وقع بينهما خلال مباراة مصر والجزائر الودية في 16 أكتوبر الماضي، حين رفض الأخير مصافحة مدربه بعد استبداله، في لقطة أثارت تعليقات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل استُدعيَ عطال الذي لم يلعب مع نيس الفرنسي منذ منتصف أكتوبر، وأوقف عطال لسبع مباريات من قبل اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنه بقيَ لاعباً أساسياً مع المنتخب الجزائري حيث لعب ثلاث مباريات.
وضمّت التشكيلة أيضاً العديد من النجوم الذين فازوا بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2019، مثل رياض محرز (الأهلي السعودي)، إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي) واسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) وغيرهم.
وفاز المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين (1990 على أرضه و2019 في مصر)، كما حلّ وصيفاً مرة واحدة (1980) وثالثاً مرتين (1984 و1988).
وتأهّل «الخضر» إلى نهائيات كأس العالم أربع مرات (إسبانيا 1982، المكسيك 1986، جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014)، لكنّه أخفق في التأهّل إلى آخر نسختين في روسيا 2018 وقطر 2022.

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