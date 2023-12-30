«السيتي» يتصدر «مشهد 2023» بـ «الهيمنة المطلقة»



لندن (د ب أ)



يظل عام 2023 محفوراً في ذاكرة عشاق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بأنه العام الذي تمكن فيه الفريق أخيراً من غزو أوروبا، والتتويج بلقب كأس العالم للأندية.

وعزز «السيتي»، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، هيمنته على كرة القدم المحلية، بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم، بالإضافة إلى فوزه على مانشستر يونايتد في «ديربي» مدينة مانشستر بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وبقيادة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، تُوج الفريق بأول ألقابه في بطولة دوري أبطال أوروبا. ولا يوجد أي شك في أحقية «السيتي» في الفوز بدوري الأبطال، خاصة أنه تمكن من التغلب على بايرن ميونيخ وريال مدريد قبل أن يفوز على إنتر ميلان في المباراة النهائية بهدف رودري، قبل أن يعانق «السوبر الأوروبي» على حساب إشبيلية الإسباني.

وكانت مدينة جدة السعودية شاهدة على تتويج «السيتي» للمرة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على أوروا ريد دياموندز في الدور نصف النهائي بثلاثية، ثم الفوز على فلومينينسي البرازيلي برباعية في المباراة النهائية.

في المقابل كان المنتخب الإنجليزي للسيدات يسعى للتتويج بلقب كأس العالم، في البطولة التي أقيمت بأستراليا ونيوزيلندا، لإضافته للقب بطولة أمم أوروبا.

وتغلب المنتخب الإنجليزي، بقيادة سارينا ويجمان، على المنتخب النيجيري بركلات الترجيح، رغم أنه لعب بعشرة لاعبات عقب طرد لاورين جيمس، قبل أن يتخطى عقبتي كولومبيا وأستراليا، ورغم الأداء البطولي لماري إيربس في حراسة المرمى، أظهر المنتخب الإسباني قدراته الخارقة، حيث سجلت أولجا كارمونا هدف الفوز في المباراة النهائية التي أقيمت في سيدني.

وبدا أن المنتخب الإنجليزي ليس من بين المرشحين للتتويج ببطولة كأس العالم للرجبي، ولكنه كان قريباً من الظهور في المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، حيث تعرض للخسارة في الدور نصف النهائي أمام جنوب أفريقيا.

وتمكن منتخب جنوب أفريقيا من الفوز على نيوزيلندا ليدافع عن لقبه بنجاح، في حين ودعت ويلز وايرلندا، البطولة من دور الثمانية.

وفيما يتعلق بمسألة السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في البطولات الدولية، قرر منظمو بطولة ويمبلدون والهيئة الوطنية الحاكمة للتنس، إلغاء الحظر الذي كان مفروضاً من عام 2022، والذي نتج عنه عقوبات قوية من الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

ومع استعادة نقاط التصنيف، تمكن الإسباني كارلوس ألكاراز «20 عاماً» من التغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في مباراة استمرت لخمس مجموعات، حيث تعد واحدة من أعظم نهائيات بطولة ويمبلدون. وكان هذا هو التعثر الحقيقي الوحيد طوال الموسم بالنسبة لديوكوفيتش، الذي فاز بالبطولات الثلاث الكبرى الأخرى، ليعزز موقعه كأكثر اللاعبين تتويجاً بألقاب في البطولات الأربع الكبرى في التاريخ.

وتوجت كوكو جوف بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، من خلال حصدها لقب بطولة أمريكا المفتوحة، لتنضم إلى أرينا سابالنيكا، وإيجا شفيونتيك، وماركيتا فوندروسوفا اللائي تُوجن بالبطولات الثلاث الكبرى الأخرى على مستوى السيدات في عام 2023 .

وحصد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، لقب بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» مرة أخرى، بعدما حقق رقماً قياسياً، من حيث عدد مرات الفوز بالسباقات في موسم واحد، حيث حقق الفوز في 19 سباقاً من أصل 22 سباقاً.