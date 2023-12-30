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الرياضة

«الفرسان» يُحطم «الأرقام القياسية» في «ليلة السداسية»!

«الفرسان» يُحطم «الأرقام القياسية» في «ليلة السداسية»!
30 ديسمبر 2023 13:20

سلطان آل علي (دبي)
حقق شباب الأهلي لقب السوبر الإماراتي بفوز عريض أمام الشارقة، وحطمت المباراة أرقاماً قياسية وتاريخية لم تشهدها الملاعب الإماراتية.
وقد حقق «الفرسان» لقب كأس السوبر السادس في تاريخه، ليعزز من صدارته لسجل الأبطال، ورفع الفارق مع أقرب منافسيه إلى الضعف في هذه المسابقة، حيث يأتي الشارقة والعين والوحدة في المرتبة الثانية بـ3 ألقاب سوبر لكل فريق، كما وصل إلى البطولة رقم 31 في تاريخه، وأشعل المنافسة مع «الزعيم» العيناوي على صدارة كرة الإمارات.
وتعتبر نتيجة 6-2، هي الأكبر في تاريخ كأس السوبر الإماراتي على الإطلاق خلال 19 نسخة للبطولة، فقد كانت النتيجة الأكبر مسجلة باسم العين على النصر بنتيجة 4-2 في موسم 2015-2016، كما تعد هذه ثاني أكبر نتيجة في تاريخ نهائيات كرة الإمارات على مدى 51 موسماً، حيث ما زالت نتيجة نهائي الدوري المشترك في 1974-1975 هي الأكبر، حينما انتصر شباب الأهلي على الوصل بنتيجة 5-0 وحقق اللقب.
والجدير بالذكر، أن نهائي السوبر بين شباب الأهلي والشارقة هو النهائي الوحيد في كرة الإمارات، الذي شهد تسجيل مجموع 8 أهداف، والوحيد الذي سجل خلاله أحد الأطراف 6 أهداف بمفرده.
ويعد شباب الأهلي ثاني الأندية التي تفوز وتحقق لقب السوبر بـ«الريمونتادا» عبر التاريخ، فقد قلب النتيجة من الخسارة 0-2 إلى الفوز 6-2 في حالة لا تتكرر كثيراً، وقد سبقه في ذلك نادي الشعب في 1992-1993، عندما تأخر أمام العين في نهائي السوبر 0-1، وقلب النتيجة، وحقق اللقب بالفوز بنتيجة 2-1.

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