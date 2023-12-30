«صعود التل» يُشعل «أجواء التحدي» في «مرعب»

الظفرة (الاتحاد)



يُسدل الستار، الأحد، على مهرجان ليوا الدولي 2024، ويشهد ختام سباق صعود التل للسيارات، بتنظيم نادي ليوا الرياضي، في أجواء مرعب المثيرة والمبهجة، والتي استمرت 24 يوماً، في «نسخة استثنائية» من المهرجان

وتنطلق المنافسة مع 3 فئات، وهي المفتوحة والوكالة والهايلوكس، وتبدأ التحديات في صعود التل بين الأبطال، من أجل كسر الأرقام، والوصول إلى المستويات الأعلى.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات صعود التل في الساعة السادسة مساءً، وتستمر إلى ما قبل منتصف الليل، حيث يعطى كل متسابق فرصة القيام بمحاولتين للصعود، ومحاولة الوصول إلى الزمن الأفضل.

ويستمر مرعب في إبهار الجماهير والزوار، عبر كل ما ينظمه من منافسات مختلفة ومتنوعة، وأيضاً الفعاليات اليومية التي أبهرت الجميع منذ أول يوم للمهرجان.

ويتوقع القائمون على المنافسة حضوراً جماهيرياً كبيراً إلى منطقة التل، لمتابعة منافسات اليوم الأخير، وأيضاً احتفالات نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة برأس السنة في مرعب.

ويشهد اليوم الأخير تعاوناً كبيراً بين مختلف الجهات المنظمة والداعمة لمهرجان ليوا الدولي 2024، لاستقبال الوفود القادمة وتسهيل وتنظيم عملية الدخول والتنقل في أرجاء تل مرعب، خاصة مع الفعاليات المتنوعة في المكان.

وشهد انطلاق اليوم الأول في صعود التل ضمن المنافسات بثلاث فئات هي السيارات الكهربائية، والتي تنطلق للمرة الأولى ضمن البطولة، و6 سلندر توربو، و8 سلندر غاز، وذهب المركز الأول في «غاز 8» إلى المتسابق محمد راشد الجابري بزمن 5,830 ثانية، وتبعه مشعل محمد الخالدي بزمن 5,842، وخالد عبد الله راشد بزمن 5,997 ثانية، وفي «توربو 6 سلندر»، انتزع عبد الله محمد الدهماني الصدارة بزمن 6,565 ثانية، وتبعه محمد أمين إسماعيل بزمن 6,649 ثانية، وخالد عبد الله راشد بزمن 7,211 ثانية.

وسجلت منافسات صعود التل حضوراً جماهيرياً كبيراً، للاستمتاع بكل تفاصيل رأس السنة في مرعب، والأجواء الباردة في هذا التوقيت من العام.

من جهة أخرى، ينتظر جمهور مرعب في احتفالات رأس السنة برنامجاً حافلاً في منطقة صعود التل للسيارات، ويبدأ العد التنازلي على كثبان مرعب من الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة مساءً، حتى منتصف الليل، حيث تنطلق الألعاب النارية، ابتهاجاً بدخول العام الجديد، بالإضافة إلى عروض الأضواء المختلفة، ويعقبها عروض الدرون المتميزة، والتي تقدم فاصلاً باهراً، احتفالاً بالسنة الجديدة.