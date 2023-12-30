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الرياضة

كوزمين: أنا «المذنب» في «لقاء الهدايا»!

كوزمين: أنا «المذنب» في «لقاء الهدايا»!
30 ديسمبر 2023 13:28

علي معالي (دبي)

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لم يصدق كوزمين مدرب الشارقة ما حدث في لقاء شباب الأهلي، في «السوبر»، والذي انتهى لمصلحة «الفرسان» 6- 2، مؤكداً أنهم منحوا المنافس اللقب «هدية» بعد الأخطاء العديدة التي جاءت منها الأهداف.
وما حدث لفريق الشارقة بعد الدقيقة 32، لم يكن في حسبان «القيصر الروماني»، حيث إن طرد عبدالعزيز الكعبي بمثابة «الكابوس المزعج» الذي قلب الموازين، ليس بسبب البطاقة الحمراء، ولكن لأن خطأ «يد» الكعبي، أسفر عن ضربة جزاء وهدف كان بمثابة عودة الروح لـ «الفرسان» لينطلق من جديد ويعود إلى المباراة، التي أحكم «الملك» قبضته عليها قبل الطرد، بدليل تقدمه بهدفين في أول 26 دقيقة.
وقال كوزمين: جعلنا المباراة «مأساة كبيرة» علينا، وارتكبنا العديد من الأخطاء، واستسلمنا في بعض الأوقات، رغم أنه «السوبر» الأسهل، إلا أننا جعلنا الأمر مزعجاً، ومن يشاهد أول 30 دقيقة، يتأكد أننا تحكمنا في اللقاء أداءً وأهدافاً.
وأضاف: منحنا المنافس العديد من الأهداف السهلة، لأن يتقدم علينا بهذه الطريقة، ومع الأسف حصلنا على عقوبة مضاعفة، بضربة جزاء وطرد مباشر، وهذه الأشياء ممنوعة في هذه المباريات إلا أنها حدثت، ما حدث درس موجع وصعب، وأنا «المذنب»، حتى لو كانت هناك أخطاء من الجميع.
وقال: كان علينا أن نتصرف بطريقة أذكى من ذلك، بعد حالة الطرد، والتغييرات المتوقعة في الانتقالات الشتوية ليست قراري بمفردي، وهناك إدارة نجلس معاً نتحدث ويتم التغيير بحسب الإمكانيات المتوفرة.

كأس السوبر
الشارقة
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