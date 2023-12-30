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الرياضة

«السداسية» تنهي «السلسلة التاريخية» لـ «القيصر»!

«السداسية» تنهي «السلسلة التاريخية» لـ «القيصر»!
30 ديسمبر 2023 14:30

 
سلطان آل علي (دبي)


شهد كأس السوبر بين شباب الأهلي والشارقة نتيجة تاريخية 6-2، لمصلحة «الفرسان» على حساب «الملك»، والتي حطمت أرقاماً عديدة لـ «الملك» والمدرب الروماني أولاريو كوزمين تحديداً.
وتُعدّ الخسارة هي الأولى للشارقة أمام شباب الأهلي، تحت قيادة كوزمين في جميع المسابقات، حيث سبق وأن تواجه الفريقان 5 مرات، فاز خلالها «الملك» مرتين، وحضر التعادل 3 مرات، جاءت الأولى في ربع نهائي كأس رئيس الدولة 2021-2022، وانتهت بالتعادل سلبياً، قبل أن يتفوق الشارقة بـ «الترجيحية»، وفي الدوري أقيمت 4 لقاءات، حسم الشارقة مباراتين 1-0 و2-0، فيما حضر التعادل 0-0 و1-1، وبذلك تتوقف سلسلة عدم الخسارة لـ «الملك» أمام «الفرسان»، وتتجرع «كتيبة كوزمين» مرارة الخسارة الأولى من شباب الأهلي.
وتمثّل الخسارة نهاية لسلسلة تاريخيّة لـ «القيصر»، حيث خسر «الروماني» أول «سوبر» عبر مسيرته الممتدة لـ23 عاماً في عالم التدريب، وسبق أن خاض كوزمين «7 سوبر»، وحقق اللقب فيها جميعها، البطولة الأولى في رومانيا عام 2006، مع ستيوا بوخارست بهدف على رابيد بوخارست، وبعدها انتزع 5 ألقاب لـ «سوبر الإمارات»، ومع 3 أندية مختلفة «3 شباب الأهلي، و1 العين و1 الشارقة»، كما حقق «السوبر الإماراتي المغربي» مع شباب الأهلي، لتكون المرة الأولى التي يفشل فيها الروماني في حصد اللقب. 

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والجدير بالذكر أنه في كل النهائيات السابقة لم يستقبل فريق كوزمين الأهداف إلا هدفاً واحداً، عندما انتصر على الجزيرة 2-1 في «سوبر» موسم 2016-2017، وخرج بشباك نظيفة في 6 نهائيات.
وتدخل هذه الخسارة سجلات التاريخ لكوزمين، فهي الأكبر في مسيرته مع كل الأندية التي دربها، ولم يسبق أن تكبد خسارة بنتيجة أكبر من 6-2 على الإطلاق، كما أنه لم يستقبل 6 أهداف إلا مرتين، وكلاهما من شباب الأهلي، الأولى 6-3 مع العين في الدوري موسم 2012-2013، والثانية في «السوبر» الأخير مع الشارقة.

كأس السوبر
شباب الأهلي
الشارقة
كوزمين
العين
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