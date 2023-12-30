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الرياضة

لوريس يُنهي عقده مع توتنهام

لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
30 ديسمبر 2023 15:15

 
لندن (أ ف ب) 

أنهى الحارس الفرنسي هوجو لويس عقده مع توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، للانتقال إلى لوس أنجلوس الأميركي. 

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وانضم الحارس الدولي السابق إلى توتنهام عام 2012، قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي، وكان يفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2024.
وسيُكرّم نادي شمال لندن حارسه الذي حمل شارة القيادة لثماني سنوات، والفائز بلقب كأس العالم 2018 مع «الديوك»، في المباراة أمام ضيفه بورنموث «الأحد»، ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وابتعد حارس نيس السابق عن الفريق في الصيف الماضي، بعدما أبدى رغبته في اكتشاف «خيارات أخرى» بعد 11 عاماً مع ناديه.
واستعان المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو بالحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو هذا الموسم، فيما ذهبت شارة القيادة إلى الكوري الجنوبي هيونج-مين سون.
ولعب لوريس مباراته الأخيرة مع توتنهام أمام نيوكاسل في 23 أبريل ضمن الدوري في الموسم الماضي، حين مُنيَ فريقه بخسارةٍ ثقيلة 1-6، واستُبدل بين الشوطين بسبب إصابة غيّبته عن باقي الموسم.
وسبق أن أعلن لوريس اعتزاله الدولي عقب حلوله وصيفاً أمام الأرجنتين المتوّجة بكأس العالم في قطر، بعد خسارة «الديوك» 2-4 بركلات الترجيح إثر التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية على ملعب لوسيل بالدوحة في 18 ديسمبر 2022.
ويحمل الحارس الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده بـ 145 مباراة.
وينضم لوريس إلى لوس أنجلوس لموسم واحد، حيث يلعب إلى جانب المكسيكي كارلوس فيلا والجابوني دوني بوانجا القادم من سانت إتيان الفرنسي.

الدوري الإنجليزي
توتنهام
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