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الرياضة

الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»

الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
30 ديسمبر 2023 15:26

 
الرياض (أ ف ب) 

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منح نادي الاتحاد السعودي قائده المهاجم الفرنسيّ كريم بنزيمة إجازة لثلاثة أيام لـ «ظروف خاصة»، بحسب ما أفاد مسؤول بالنادي.
ويمر اللاعب الأفضل في العالم عام 2022، بفترة متذبذبة مع فريقه، شهدت خسارته آخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي وإقصاءه من كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري، في مباراة أهدر فيها بنزيمة ركلة جزاء.
وتعرّض بنزيمة «36 عاماً»، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، إلى سيل من الانتقادات الحادة دفعته لتعطيل حسابه على موقع إنستجرام، حيث يتابعه 76 مليون شخص.
وقال مسؤول في نادي الاتحاد، فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ بنزيمة «طلب الحصول على إجازة لثلاثة أيام لظروف خاصة».
وأضاف أنّ اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات «سافر إلى مدريد»، مؤكداً أنّ «كريم لاعب محترف للغاية، ويظل ملتزماً مع الفريق».
وكادت هذه الإجازة تسجّل غياباً لبنزيمة الذي سجّل 9 أهداف في 15 مباراة حتى الآن في الدوري، عن لقاء الطائي.
لكنّ لجنة المسابقات السعودية أعلنت تأجيل اللقاء. بعدما تعذّر سفر فريق الاتحاد الملقب في السعودية بـ «العميد» إلى مدينة حائل لمواجهة الطائي، بسبب الظروف الجوية السيئة.
وبالتالي، تأجلت المباراة حتى السابع من فبراير المقبل مع استئناف المسابقة، عقب توقف لأكثر من شهر ونصف بسبب إقامة كأس آسيا في قطر.
وبات الاتحاد الذي تراجع إلى المركز السادس بفارق 25 نقطة خلف الهلال المتصدر «مع مباراة أقل للاتحاد»، الفريق الأضعف هجومياً ودفاعياً بين الرباعي الكبير «الهلال والنصر والأهلي والاتحاد».

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