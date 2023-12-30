مساكن طلابية لعمال «أولمبياد باريس»

باريس (رويترز)

قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، بالسماح للهيئة المشرفة على المساكن الطلابية في باريس، بتخصيص أكثر من ألفي شقة طلابية للعاملين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة التي تقام في العاصمة الفرنسية الصيف المقبل.

وقال مجلس الدولة في قراره، إنه لا توجد أي نصوص قانونية تعارض القرار الذي يقضي، بإنهاء عقود الإيجار الخاصة ببعض المدن الطلابية في 30 يونيو، من أجل منح أماكن الإقامة إلى العاملين في دورة الألعاب الصيفية الأولمبية والدورة البارالمبية التالية.

وانتقدت اتحادات طلابية وسياسيون يساريون محليون هذا التوجه.

وقالت الجهة التي تدير الخدمات الطلابية، إنها ستوفر بدائل للإقامة للطلاب المتأثرين بالإجراءات الذين سيحتاجون لمقار الإقامة خلال العطلة الصيفية.