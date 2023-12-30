الأحد 31 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مساكن طلابية لعمال «أولمبياد باريس»

مساكن طلابية لعمال «أولمبياد باريس»
30 ديسمبر 2023 16:17

باريس (رويترز) 

أخبار ذات صلة
«رياضة الإمارات».. إنجازات غير مسبوقة
50 ميدالية و«أولمبياد باريس» حصاد الجودو في «الموسم الاستثنائي»

قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، بالسماح للهيئة المشرفة على المساكن الطلابية في باريس، بتخصيص أكثر من ألفي شقة طلابية للعاملين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة التي تقام في العاصمة الفرنسية الصيف المقبل.
وقال مجلس الدولة في قراره، إنه لا توجد أي نصوص قانونية تعارض القرار الذي يقضي، بإنهاء عقود الإيجار الخاصة ببعض المدن الطلابية في 30 يونيو، من أجل منح أماكن الإقامة إلى العاملين في دورة الألعاب الصيفية الأولمبية والدورة البارالمبية التالية.
وانتقدت اتحادات طلابية وسياسيون يساريون محليون هذا التوجه.
وقالت الجهة التي تدير الخدمات الطلابية، إنها ستوفر بدائل للإقامة للطلاب المتأثرين بالإجراءات الذين سيحتاجون لمقار الإقامة خلال العطلة الصيفية.

فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون يجلسون على أنقاض منزلهم المدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
اليوم 01:30
محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا
اليوم 01:30
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الحرب في غزة
اليوم 01:29
اليمين يحاول استمالة الناخبين من خلال أجندة مختلفة عن اليسار (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أحزاب «اليمين» تتصدر المشهد في دول أوروبية
اليوم 01:29
مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمراض المعدية تهدد مئات الآلاف في ملاجئ غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©