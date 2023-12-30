الأحد 31 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ثلاثية» لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي

«ثلاثية» لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي
30 ديسمبر 2023 18:20

عصام السيد (دبي)
حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة الفارس جوناثان ماتيوس، ثلاثية لافتة في السباق الخامس لمضمار جبل علي الذي أُقيم اليوم، في ختام سباقات الإمارات للخيول في عام 2023، واجتذب مجموعة كبيرة من الخيول القوية، للتنافس في 7 أشواط مثيرة، جميعها خصصت للخيول المهجنة الأصيلة ماعدا الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، وفاقت قيمة الجوائز المالية المرصودة في الحفل نصف مليون درهم.
وجاء الفوز الأول، حين سيطرت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على المركزين الأول والثاني عبر «أجديت» بقيادة جوناثان ماتيوس، و«غالب» بقيادة بن كوين على جائزة الشوط الثاني لسباق الخيول المبتدئة على لقب كأس الشعفار لمسافة 1400 متر، وسجل البطل 1:25:60 دقيقة.
وجاء الفوز الثاني عبر الجواد غير المرشح «مجير» الذي اكتسح منافسيه بفارق 4.25 طول في الشوط الثالث، وأكد أنه نجم سباق السرعة «ستيكس» ضمن سلسلة الإمارات لسباقات السرعة لمسافة 1200 متر «هانديكاب»، بمشاركة 15خيلاً، وسجل البطل 1:12:20 دقيقة.
وجاء الفوز الثالث لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا عبر الجواد «وصال» بقيادة بن كوين هذه المرة، في ختام الحفل على لقب سباق جلورياس ساترداي ستيكس «هانديكاب»، في الشوط السابع على مسافة 1950 متراً بمشاركة 12 خيلاً، وسجل البطل 1:59:87 دقيقة.
وحسم «إتشي دو نكر» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وبقيادة كريستيان ديمورو، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة على مسافة الميل «هانديكاب» برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بفارق أنف عن غريمه «إف مقام» مسجلاً 1:49:53 دقيقة.
وحصد «شبابي» لأحمد عبد الله الشيخ، بإشراف خوليو أولاسكواجا، وقيادة خوسيه داسيلفا جائزة الشوط الرابع لمسافة الميل على لقب مجموعة بن دسمال للخيول سن السنتين، وسجل البطل زمناً قدره 1:41:20 دقيقة.
وفاز «سوينج فوت» لرباح للسباقات، بإشراف سايمون كريسفورد، بقيادة كريستيان ديمورو«ثنائية، بلقب كأس 2024 «هانديكاب»، في الشوط الخامس على لقب إسطبلات شادويل لمسافة الميل ومسجلاً 1:38:05 دقيقة.
واندفع «كوست سكاي» لسكاي للسباقات، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة سيف البلوشي، بصورة قوية من الصفوف الخلفية ليتجاوز منافسيه الواحد تلو الآخر في الشوط السادس على لقب أم سقيم ستيكس لمسافة 1800 متر «هانديكاب»، مسجلاً 1:51:94 دقيقة.

أخبار ذات صلة
3000 صانع محتوى يشاركون في «قمة المليار متابع»
تجاوب واسع مع «حملة الرسائل المجهولة»
أحمد بن راشد آل مكتوم
دبي
مضمار جبل علي
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون يجلسون على أنقاض منزلهم المدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
اليوم 01:30
محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا
اليوم 01:30
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الحرب في غزة
اليوم 01:29
اليمين يحاول استمالة الناخبين من خلال أجندة مختلفة عن اليسار (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أحزاب «اليمين» تتصدر المشهد في دول أوروبية
اليوم 01:29
مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمراض المعدية تهدد مئات الآلاف في ملاجئ غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©