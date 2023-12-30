«ثلاثية» لخيول أحمد بن راشد بمضمار جبل علي

عصام السيد (دبي)

حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة الفارس جوناثان ماتيوس، ثلاثية لافتة في السباق الخامس لمضمار جبل علي الذي أُقيم اليوم، في ختام سباقات الإمارات للخيول في عام 2023، واجتذب مجموعة كبيرة من الخيول القوية، للتنافس في 7 أشواط مثيرة، جميعها خصصت للخيول المهجنة الأصيلة ماعدا الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، وفاقت قيمة الجوائز المالية المرصودة في الحفل نصف مليون درهم.

وجاء الفوز الأول، حين سيطرت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على المركزين الأول والثاني عبر «أجديت» بقيادة جوناثان ماتيوس، و«غالب» بقيادة بن كوين على جائزة الشوط الثاني لسباق الخيول المبتدئة على لقب كأس الشعفار لمسافة 1400 متر، وسجل البطل 1:25:60 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني عبر الجواد غير المرشح «مجير» الذي اكتسح منافسيه بفارق 4.25 طول في الشوط الثالث، وأكد أنه نجم سباق السرعة «ستيكس» ضمن سلسلة الإمارات لسباقات السرعة لمسافة 1200 متر «هانديكاب»، بمشاركة 15خيلاً، وسجل البطل 1:12:20 دقيقة.

وجاء الفوز الثالث لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا عبر الجواد «وصال» بقيادة بن كوين هذه المرة، في ختام الحفل على لقب سباق جلورياس ساترداي ستيكس «هانديكاب»، في الشوط السابع على مسافة 1950 متراً بمشاركة 12 خيلاً، وسجل البطل 1:59:87 دقيقة.

وحسم «إتشي دو نكر» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وبقيادة كريستيان ديمورو، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة على مسافة الميل «هانديكاب» برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بفارق أنف عن غريمه «إف مقام» مسجلاً 1:49:53 دقيقة.

وحصد «شبابي» لأحمد عبد الله الشيخ، بإشراف خوليو أولاسكواجا، وقيادة خوسيه داسيلفا جائزة الشوط الرابع لمسافة الميل على لقب مجموعة بن دسمال للخيول سن السنتين، وسجل البطل زمناً قدره 1:41:20 دقيقة.

وفاز «سوينج فوت» لرباح للسباقات، بإشراف سايمون كريسفورد، بقيادة كريستيان ديمورو«ثنائية، بلقب كأس 2024 «هانديكاب»، في الشوط الخامس على لقب إسطبلات شادويل لمسافة الميل ومسجلاً 1:38:05 دقيقة.

واندفع «كوست سكاي» لسكاي للسباقات، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة سيف البلوشي، بصورة قوية من الصفوف الخلفية ليتجاوز منافسيه الواحد تلو الآخر في الشوط السادس على لقب أم سقيم ستيكس لمسافة 1800 متر «هانديكاب»، مسجلاً 1:51:94 دقيقة.