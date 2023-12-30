50 ميدالية و«أولمبياد باريس» حصاد الجودو في «الموسم الاستثنائي»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأت «أسرة الجودو»، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، سفير الاتحاد الدولي للصداقة والسلام والإنسانية، أحد أقدم رؤساء الاتحادات على مستوى الدولة منذ ربع قرن، بمناسبة «النجاح الاستثنائي» خلال موسم 2022-2023، الذي شهد نجاحاً مبهراً دعماً لرياضة الإمارات التي تحظي بدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة واهتمام الجهات الشبابية والرياضية، ويمثل عام «الجودو الإماراتي»، ما جعل من أبوظبي عاصمة عالمية للجودو، من خلال النتائج الإيجابية على المستويات كافة، فضلاً عن استضافة أضخم الفعاليات والبطولات الإقليمية والدولية الكبيرة، والمشاركات الخارجية الناجحة التي رفعت راية الإمارات عالية خفاقة، وحظي الجودو بالتميز والريادة والشغف والإخلاص، والعمل بروح الفريق الواحد.

وشمل حصاد الجودو لموسم 2022-2023 كافة جوانب الاتحاد الفنية والإدارية، والذي يستعد لنقلة نوعية بعد الانتقال إلى مقره الجديد في منطقة بني ياس شرق عام 2024، وضمت «أسرة الجودو» التي تكونت من أكثر 1800 لاعباً ولاعبة، بجانب الحكام والمدربين والأجهزة الإدارية والفنية، ويمثلون17 نادياً ومركزاً من الجنسين على مستوى الدولة، وهناك خطة لمزيد من الانفتاح واتساع رقعة المشاركة، بعد افتتاح المقر الجديد، بعد اكتمال تشيده وفق مواصفات ومعايير عالمية.

وشهد الموسم مكاسب إدارية، بإعادة انتخاب ناصر التميمي أمين السر العام أميناً لصندوق للاتحاد الدولي لدورة خامسة، وانتخابه عضواً في اللجنة الأولمبية الوطنية، وانتخاب محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد، عضواً في الاتحاد العربي، وعضواً في اتحاد غرب آسيا، كذلك انتخاب أمل حسن بوشلاخ أمينة لصندوق الاتحاد الآسيوي، وعضواً في اتحاد غرب آسيا.

من المكاسب العالمية التي أسهمت في الترويج لإمارات الصداقة والسلام، استضافة العاصمة لبطولة «أبوظبي جراند سلام الكبرى» في أكتوبر، بالتزامن مع تنظيم بطولة العالم للكاتا، وبطولة العالم للرواد، وضمت 2000 فرد من 130 دولة، كما تستعد إمارات السلام لاستضافة بطولة العالم للجودو للرجال والسيدات في مايو المقبل، ويتوقع مشاركة 100 دولة، وتعتبر الحدث الرئيسي والأهم في أجندة الاتحاد الدولي خلال العام الجديد، كما شهد نوفمبر تنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية البطولة العربية للأندية بالتعاون مع الاتحاد وسط مشاركة متميزة.

وشارك 75 لاعباً ولاعبة مع المنتخبات في 20 بطولة خارجية، وإقامة 15 معسكراً، وكما نظم الاتحاد 30 فعالية منها 18 محلية و4 دولية و8 دورات تدريبية تخصصية.

وعلى صعيد الإنجازات في الموسم الاستثنائي للجودو، جاء الحصاد وفيراً بحصول الاتحاد على 50 ميدالية، منها 17 ذهبية و11 فضية و8 برونزيات عربياً، وذهبية وفضية و3 برونزيات آسيوياً، و4 فضيات و5 برونزيات عالمياً.

وتتلخص الإنجازات العالمية، في الفوز بفضية «باريس جراند سلام»، وبرونزية «أوزبكستان جراند سلام»، و2 فضية وبرونزية في «الجائزة الكبرى بطاجكستان»، وفضية «بطولة كازاخستان»، وبرنزية «الماسترز في المجر» وبرونزيتين في «أبوظبي جراند سلام» وعلى الصعيد الآسيوي فكان الحصاد بطعم الذهب بحصد 5 ميداليات في «الألعاب الآسيوية» بالصين، منها ذهبية وفضية و3 برونزيات.

واقترب منتخبنا بمشاركة كوكبة من اللاعبين واللاعبات، من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، على ضوء تصنيفه الدولي بصعودهم إلى المراكز المتقدمة في التصنيف العالمي، وهم 6 لاعبين ولاعبات ضمن قائمة الـ 40 الأوائل على مستوى العالم، ولاعب في المركز 150، علماً بأن قائمة التأهل حتى رقم 172 مشاركاً، وما زالت البطولات المؤهلة مستمرة، على أمل زيادة رصيد الاتحاد.

وتوجه اتحاد الجودو بالشكر إلى ديوان ولي عهد الفجيرة واللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، والمجالس الرياضية، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتلفزيون أبوظبي، ومختلف وسائل الإعلام والوسائط وشركاء النجاح الرئيسيين، وجميع الأندية الحكومية والخاصة ومراكز التدريب على مستوى الدولة.