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الرياضة

«الفرسان».. «6 نجوم» في «ليلة سوبر»

«الفرسان».. «6 نجوم» في «ليلة سوبر»
31 ديسمبر 2023 01:23

معتصم عبدالله (دبي)

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حطم شباب الأهلي أكثر من رقم قياسي في ليلة تتويجه بطلاً لـ «كأس السوبر الإماراتي»، بفوزه التاريخي على منافسه الشارقة 6-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وسط حضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين.
وعزز «الفرسان»، الذي حول تأخره في النتيجة بهدفين إلى فوز عريض 6-2، أفضليته في قمة «أبطال السوبر» باللقب السادس في تاريخه مواسم، 2008-2009، 2013-2014، 2014-2015، 2016-2017، 2020-2021، 2023-2024، مجسداً شعار «هذا سوبرنا»، والذي أطلقته رابطة المحترفين ليكون شعاراً لنسخة الموسم الحالي. واحتفل شباب الأهلي أمام الشارقة بأكبر فوز في تاريخ «السوبر الإماراتي» 6-2 وهو الأكبر على الإطلاق في نهائي كل البطولات المحلية، وشهدت المواجهة أمام «الملك» تسجيل 8 أهداف كأعلى نسبة تهديف في تاريخ البطولة، من بينها 5 أهداف كاملة في الشوط الأول، بتقدم شباب الأهلي 3-2 كأعلى نسبة تهديف في شوط واحد.
ورفعت «السداسية» في مرمى «الملك»، التي تخطت أهداف «الفرسان» في 5 مباريات سوبر سابقة، رصيده الإجمالي إلى 14 هدفاً كأكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في «سوبر المحترفين».
ونجح الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، الذي احتفل بأول ألقابه مع «الفرسان»، في التفوق أمام منافسه الروماني كوزمين مدرب الشارقة الذي خسر أول «سوبر» في مشواره، بعدما توج بخمسة ألقاب مع فرق العين وشباب الأهلي والشارقة على التوالي.
واستحق الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا نجم وسط «الفرسان»، جائزة نجومية السوبر، بعدما أسهم بشكل فعال في تتويج فريقه باللقب بتسجيله هدفين في الدقيقتين 36 من ركلة جزاء و43، ليكون خامس لاعب ينجح في تسجيل ثنائية في مباراة واحدة في «سوبر المحترفين».
ووصف نيكوليتش مدرب «الفرسان» فوز فريقه باللقب بالمستحق، وقال: «اللقب الأول في خزينة النادي خلال الموسم الحالي 2023-2024، يمثل إضافة مهمة لإرث وثقافة وتاريخ النادي العريق، وهو نتاج مجهود مباشر للاعبين، وأشكر بشكل خاص جماهير الفريق التي حضرت بكثافة في الملعب، وشكراً أيضاً للاعبي الشارقة، والتهنئة للمسؤولين في رابطة المحترفين، وأتمنى لكرة القدم الإماراتية أن تكون كل المباريات بمثل هذا التنظيم المميز والملعب المثالي والحضور الجماهيري الغفير».
وهنأ طلال الشنقيطي رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، فوز الفرسان باللقب لقيادة النادي، وقال: «كانت المباراة صعبة، تأخر فيها الفريق بهدفين في البداية، قبل أن ننجح في العودة، وتحقيق فوز مستحق أمام منافس قوي وصعب ومرشح للقب».
وأضاف: «طموحاتنا لا تتوقف، وهدفنا المقبل سيكون المنافسة على الدوري، وأمامنا فرصة جيدة خلال فترة التوقف الحالية للاستعداد بشكل جيد واستئناف مشوار المنافسة من أجل بصمة قوية لفريقنا الموجود للمنافسة على كل البطولات».

شباب الأهلي
الفرسان
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