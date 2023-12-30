سباق زايد الخيري يكتب النجاح بـ31 ألف متسابق

محيي وردة (القاهرة)

أُقيمت، أمس، منافسات «النسخة الثامنة» من سباق زايد الخيري في مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 50 كم من القاهرة، تحت رعاية فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمشاركة 31 ألف متسابق ومتسابقة، موزعين على 26210 من الأسوياء بنين وبنات، و3884 في فئة الكراسي المتحركة رجالاً وسيدات ومحترفين ومحترفات، و906 متسابقين ومتسابقات من قصار القامة.

وأطلق شارة البدء الفريق ركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة في جمهورية مصر العربية، وعارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد محمد هلال الكعبي، عضو اللجنة المنظمة العليا للسباق، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحمد حاجي خوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وعبيد البلوشي، مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث، رئيس وفد «الهلال الأحمر» الإماراتي، والعقيد ركن خالد الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، وأمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

بدأ مسار السباق من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مروراً بالحي الحكومي، والعودة مرةً أخرى لمسافة 10 كم، وبالتوازي قام كبار الزوار بجولة تفقدية في أحياء ومعالم العاصمة الإدارية الجديدة.

وفازت بالمركز الأول لفئة الهواة سيدات، أميرة خيري فريد، وبالمركز الأول لفئة رجال محمد جمعة عبدالعزيز، وفي فئة المحترفين إسلام محمد، ولفئة المحترفات آمنة بخيت.

من جانبه، هنأ الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، وكل الشركاء المساهمين في هذا الحدث الخيري الكبير الذي يخصص ريعه إلى مستشفى الناس، ومؤسسة مصر الخير، والمستشفيات الحكومية، ويقدم جوائز قيمة للفائزين هذا العام تبلغ 10 ملايين جنيه مصري، يتم توزيعها على 10 آلاف متسابق ومتسابقة، بالإضافة إلى 100 رحلة عمرة زوجية «لشخصين» جرى عليهم السحب على هامش السباق.

وقال: «هذا النجاح الكبير يشكل محطة مهمة من محطات الخير والعطاء التي تحمل اسماً غالياً على قلوب كل العرب والمصريين، وهو اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليفيض بالخير في كل مكان، مجسداً عمق العلاقات بين الإمارات ومصر الشقيقة التي وضع أساسها الراسخ المغفور له الوالد المؤسس، ووثق عراها وعزز دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشقيقه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي».

وأضاف الكعبي: «نعتبر السباق عيداً سنوياً يتوج العلاقات المصرية الإماراتية مع كل نسخة جديدة، ويدعم أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين، وسعدت كثيراً هذه المرة بإضافة أصحاب الهمم من الجنسين، وقصار القامة، ليشمل كل شرائح المجتمع، وأشكر كل الشركاء على جهودهم الكبيرة في إنجاح الحدث، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسفارة الإمارات بالقاهرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث كان لكل منهم بصمته في إنجاح الحدث».

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتنفيذ النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري، بالتعاون مع دولة الإمارات، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيداً في الوقت ذاته بالإقبال الكبير من قِبل النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم وذوي الهمم على المشاركة في النسخة الحالية في أجواء مبهرة وحالة من النشاط والرياضة والحيوية بالعاصمة الإدارية.

ولفت إلى الدور التنموي الكبير لماراثون زايد الخيري، حيث تخصص عوائده لمصلحة الهيئات والجهات والمستشفيات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان، وتحرص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للسباق من دولة الإمارات على تنظيمه عاماً تلو الآخر على أرض مصر، وتحقيق أهدافه المنشودة حتى بات تقليداً ينتظره أبناء مصر كل عام.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير لكل من أسهم في نجاح السباق وتنظيمه بصورة احترافية في أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بالشرق الأوسط ومصر «العاصمة الإدارية الجديدة»، مشيراً إلى أن الرعاية الكريمة من القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين، كانت إحدى ضمانات النجاح التي تؤكد الحرص على نشر الرياضة والتوسع في المشروعات التنموية المشتركة مع الإمارات الشقيقة.

عارف العواني: حلقة في مسيرة الخير والعطاء للإمارات

أكد عارف حمد العواني، أن سباق زايد الخيري يمثل حلقة في مسيرة الخير والعطاء التي تنتهجها الإمارات منذ نشأتها، مشيداً بتنظيم النسخة الثامنة من السباق الذي أُقيم في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عشرات الآلاف، سعياً لمد يد العون، وإيماناً برسالة الخير والعطاء.

وقال: «حقق سباق زايد الخيري الهدف المنشود من تنظيمه، فشارك الآلاف للعون، وتسابق الجميع للخير، ورسموا لوحة فنية في الخير والعطاء، تحقيقاً للنهج الذي تقتفيه قيادتنا الرشيدة في مختلف أنحاء العالم».

وأضاف العواني: «يعود ريع سباق زايد الخيري لمؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس، بالإضافة إلى عددٍ من المستشفيات الحكومية الأخرى، ليحقق بذلك الهدف الذي انطلق من أجله السباق، وبجوائز نقدية وعينية قيمة، تشجيعاً لجعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية».

ووجه الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الشكر لكل من شارك في سباق زايد الخيري من رعاة وشركاء ومتطوعين ومنظمين، مشيراً إلى أن الجميع تكاتفوا للخروج بالحدث في أفضل صورة.

عبيد البلوشي: الفعالية تعزز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني

أعرب عبيد البلوشي، رئيس وفد هيئة الهلال الأحمر عن سعادته، بالمشاركة في سباق زايد الخيري، وإسهاماته لصالح المرضي والتخفيف عنهم، مؤكداً أن هذه الفعالية تعزز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني، من خلال تخفيف وطأة المعاناة الصحية والإنسانية عن كاهل الشرائح والفئات المستحقة.

ولفت إلى تخصيص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 100 رحلة للعمرة بالإضافة إلى توزيع هدايا على المشاركين والمهتمين بثقافة الرياضة الخيرية.

أحمد هلال الكعبي: «علامة فارقة» في 3 قارات

أشاد أحمد هلال الكعبي عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، بمكانة السباق، ووصوله للعالمية، من خلال تواجده في أبوظبي وأميركا ومصر، واتجاهه نحو الهند، مما يجعله علامة فارقة في ثلاث قارات، خصوصاً أن دوره لا يقتصر على العمل الخيري، وإنما هو رسالة سلام ومحبة تحملها الإمارات لجميع شعوب العالم، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية نموذج يحتذى به على كل المستويات، بفضل السياسة الحكيمة في البلدين الشقيقين.

محمد رفاعي: التعاون الثاني

أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن الشراكة بين سباق زايد ومؤسسة «مصر الخير» تعد دعماً وتعظيماً لدور المجتمع المدني المصري في أداء دوره، والتنوع في الأنشطة الموجودة في الماراثون يسمح بتوجيه التبرعات والدعم لعدد من المناحي المختلفة، موضحاً أن شراكة المؤسسة في ماراثون زايد الخيري تعتبر التعاون الثاني، حيث كان التعاون الأول في ماراثون الإسماعيلية.