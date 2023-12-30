مزاينة الإبل تختتم المنافسات وتحتفي بالمُلاك

السوان (الاتحاد)

شهد اليوم السادس من مزاينة الإبل، مشاركة واسعة من مُلاك إبل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للمنافسة على حمل 4 رموز ذهبية و40 جائزة قيمة، خصصت لأشواط سن الحول المحليات والمهجنات الأصايل.

واعتلى 4 مُلاك إبل أصيلة منصة التتويج في ميدان السوان بإمارة رأس الخيمة، رافعين الرموز الذهبية بحضور عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومحمد بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الإبل في المهرجان، وعدد من مُلاك الإبل وجمهور وعشاق المزاينات التراثية.

وأسفرت النتائج في حول شرايا محليات لأبناء القبائل، عن فوز «مياسة» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضة الخيلي بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني «نو» لمالكها راشد علي صياح المنصوري، وفي المراكز الثالث جاءت «ضي» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري.

وسجلت النتائج في حول تلاد محليات لأبناء القبائل تقدم «زمط» لمالكها مصبح عامر عامر حويرب المنصوري إلى المركز الأول، ونالت المركز الثاني «اثمان» لمالكها بخيت غالب سلطان غالب المنصوري، وظفرت بالمركز الثالث «روز» لمالكها خالد عبيد علي مران المنصوري.

وحصدت المركز الأول في شوط حول مهجنات أصايل لأبناء القبائل «عسيلة» لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي، وكان المركز الثاني من نصيب «النايفة» لمالكها سالم حمد علي مسلم هميلة المزروعي، وذهب المركز الثالث إلى «الشامخة» لمالكها ذيب محمد مسفر آل سعد القحطاني.

ونالت «مرعبه» لمالكها عبدالله جمعة خميس لغويص السويدي المركز الأول في شوط حول شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة)، وحلت في المركز الثاني «جود» لمالكها أحمد راشد حمد بن جرش الغفلي، وفي المركز الثالث «زمة» لمالكها سعيد راشد حمد بن جرش الغفلي.

واختتمت بذلك منافسات مزاينة الإبل ومسابقة المحالب، والتي سجلت 600 مالك إبل أصيلة من 7 دول عربية هي: الإمارات، السعودية، عُمان، قطر، الكويت، اليمن، جزر القمر، والذين تنافسوا على مدار 6 أيام للفوز بالجوائز التي بلغت 280 جائزة موزعة على 28 شوطاً بقيمة 4 ملايين و300 ألف درهم.

وشملت المنافسات خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر، مزاينة الإبل ضمن 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول) والتي خصص لها 24 شوطاً و280 جائزة، بالإضافة إلى 4 أشواط لمسابقة المحالب (عرابي محليات، خواوير محليات، مهجنات أصايل، محليات لأبناء القبائل)، خصص لها 40 جائزة قيمة.