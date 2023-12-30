سلطان بن حمدان: رحلة «مهرجان محمد بن زايد للهجن» تواصل المسيرة بنجاح وخُطى ثابتة

السوان (الاتحاد)

قدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم الكبير الذي تحظى به الفعاليات التراثية في الدولة بشكل عام وسباقات الهجن على وجه الخصوص.

جاء ذلك بمناسبة ختام النسخة الثالثة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «السوان 2023-2024»، كما قدم معاليه الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على متابعة المهرجان والحضور الدائم لكل الفعاليات.

وأكد معاليه أن رحلة المهرجان تواصل المسيرة بخطى ثابتة ونجاحات متنوعة لاقتها مختلف النسخ، وقال: «حصد المهرجان خلال سنواته السابقة عديد النجاحات التي انعكست على الملاك، والتي لمسناها على وجوه الملاك من خلال تنقله من إمارة لأخرى، مما يعكس الصورة الحقيقية للدعم الكبير والاهتمام الذي يحظى به».

وقال معاليه: إن جميع من وُجد في السوان للمشاركة في هذا العرس التراثي الكبير يعتبر فائزاً، لأن الاسم الكبير الذي يحمله المهرجان اسم غالٍ علينا جميعاً.

وأوضح معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان أن المهرجان يحمل ذكريات لجميع أبناء المناطق التي استضافت هذا العرس التراثي في السنوات السابقة، إذ بات عيداً سنوياً للملاك، مؤكداً أن القيادة تستمر في السير على نهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه من بعده في نفوس الأجيال.

وتابع: «مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حصد النجاحات الواحد تلو الآخر، فميراث الأجداد حفر في قلوبنا، ونحن نحمل راية العرفان والتقدير لكل من أسهم في الارتقاء بهذه الرياضة التراثية، وخروجها بما يليق بمكانتها ورقيها، فسباقات الهجن حصيلة نتاج طيب لعصارة جهود مضنية التف حولها الجميع من أبناء الإمارات حول أهداف سامية، أبعدوا عنها الصعاب، وحملوا شعلة الفخر».

وأوضح معاليه أن «انطلاقة المهرجان في نسخته الأولى كانت في السوان، واليوم وبعد ختام النسخة الرابعة على أرضية الميدان لا تزال ذكرياته راسخة في الأذهان، ونحن اليوم نحرص على استمرارها لأنها تمثل عنواناً بارزاً يؤكد العرفان والوفاء لجميع من يسهم في الحفاظ عليها».

وقال معاليه: إن مسيرة دعم الرياضات التراثية، وبالخصوص سباقات الهجن لا تزال مستمرة في ظل الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة، لهذه الرياضة من خلال المهرجانات والبطولات المستمرة، لأن الغاية منها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة، فسباقات الهجن تذكرنا بالماضي التليد وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل.