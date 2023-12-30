سعود بن صقر:«علامة فارقة» في سباقات «الهجن العربية»

عبدالله عامر ووام (السوان)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ختام منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة «السوان 2023-2024» في نسخته الثالثة عشرة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن المهرجان يعد علامة فارقة في سباقات الهجن العربية على المستوى الخليجي، وملتقى سنوياً يحظى بدعم ورعاية خاصة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إحياءً للموروث الشعبي والوطني الأصيل، وحفاظاً على الإرث المادي والمعنوي للآباء والأجداد من الاندثار، مبيّناً سموه أن الحدث يعد جزءاً مهماً من الماضي العريق الذي يعبر عن ثقافة وتراث الدولة، ويربط الأبناء بتراثهم وهويتهم الوطنية.

وأشاد سموه بنتائج الأشواط الرئيسية في اليوم الختامي من المهرجان وثمن المستوى التنظيمي المثالي، والمشاركة الواسعة من ملاك الهجن العربية الأصيلة من مختلف إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي التي تعكس المحبة والأخوة بين أبناء الخليج العربي، والتنافس الشريف في رياضة الآباء والأجداد.

وفي نهاية فعاليات السباق، كرم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، الفائزين في الأشواط الرئيسية، حيث شهد اليوم الختامي إقامة 18 شوطاً في الفترة الصباحية، و4 أشواط للمسائية.

وفي اليوم الختامي، كان الموعد الأبرز مع الشوط الرابع للحول المفتوح وشوط السيف، ونجح «زاخر»، بشعار موسى عبدالعزيز الموسى في أن يهدي المملكة العربية السعودية «الناموس الأغلى» في المهرجان، بعد وصول «زاخر» لخط الختام بزمن قدره 8:55:4 دقيقة.

في الشوط الثالث، وتحدي الزمول المفتوح، كسب «الجهضم» لمانع علي بن حماد الشامسي المركز الأول بزمن بلغ 8:59:4 دقيقة، وفي الشوط الثاني وخنجر الحول المحليات، تصدرت «هقاوي» لسعيد راشد بن غدير الكتبي مراحل الشوط، محققة المركز الأول بزمن قدره 8:59:9 دقيقة، وفي الشوط الأول فاز «الشملي» لمانع علي بن حماد الشامسي بناموس الشوط، والمركز الأول، بزمن قدره 9:10:6 دقيقة.

«شواهين» عروس المحليات في «صباحية الحول»

شهدت الفترة الصباحية لمنافسات الحول والزمول، أمس، إقامة 18 شوطاً، لمسافة 6 كلم.

وعانقت «هملولة» لخليفة سيف محمد الغفلي ناموس الشوط الأول للحول المحليات، متفوقة على منافساتها، وقطعت المسافة بتوقيت زمني قدره 9:18:9 دقيقة، وفازت «الهدارة» لحمد سلطان راشد الكتبي، بالشوط الثاني للحول، بتوقيت زمني قدره 9:12:6 دقيقة.

وانتزع «الذيب» لسطان حمد سلطان سليم الكتبي المركز الأول في الشوط الثالث للزمول المحليات بتوقيت زمني قدره 9:18:8 دقيقة، وخطف «مخوف» لعبدالله محمد علي حمودة الكتبي، ناموس الشوط الرابع للزمول بتوقيت قدره 9:18:6 دقيقة، وفي الشوط الخامس للحول المحليات حلقت «شواهين» لعبدالله سيف عبدالله الكتبي بالناموس بتوقيت زمني قدره 9:10:7 دقيقة (أفضل توقيت).

وانتزعت «العنود» لمحمد مسفر بالقويع المنصوري، السبق في الشوط السادس، وفاز «ملبي» لسليم سالم علي الغيلاني، بالشوط السابع، وطار «جلمود» لسعيد محمد سالم بالحب العامري، بالشوط الثامن، وتصدرت «منحاف» لسيف مسفر راشد العميمي، في الشوط التاسع، واستطاعت «غنايم» لسعيد بطي محمد الحسناء المري، الفوز بالشوط العاشر.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى الثامن عشر عن فوز: «مبشر» لناصر عبيد علي الدرعي، و«فارس» لحمد محمد فهيد العجمي، و«معراض» لمحمد سهيل عويضان العامري، و«غازية» لمحمد مطر سعيد الدرعي، و«شط الفرات» لسالم سعيد منانة الكتبي، و«سمحة» لأحمد مطر ماجد الخييلي، و«ميول» لراشد محمد راشد بن غدير الكتبي.