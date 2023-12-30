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كأس آسيا في ضيافة القرية العالمية

كأس آسيا في ضيافة القرية العالمية
31 ديسمبر 2023 01:24

رضا سليم (دبي)

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شهدت القرية العالمية بدبي، انطلاق الجولة الاحتفالية بكأس آسيا لكرة القدم «قطر 2023»، في بداية جولتها في الإمارات، والتي تستمر على مدار يومين، حيث تتجه الكأس اليوم، إلى «الريم مول» في أبوظبي، وتعود بعدها إلى الدوحة، بعد جولة احتفالية في السعودية، ضمن الحملات الترويجية لانطلاق الحدث القاري الذي يُقام من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين. 
وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على عرض الكأس، في القرية العالمية، مع توفر «ألعاب الجيم» للأطفال، وتوزيع الهدايا التذكارية التي تحمل شعار البطولة، وتنظيم سباقات وأنشطة متعددة بين الجمهور، وإتاحة الفرصة للجمهور لالتقاط الصور التذكارية مع الكأس، ومع أفراد عائلة «سبوق»، التعويذة الرسمية للنسخة الثامنة عشرة من البطولة القارية. 
بدأت الحملة 21 ديسمبر الجاري في قطر، وانتقلت إلى السعودية، حيث تم عرض الكأس في «بوليفارد رياض سيتي» و«الظهران مول»، قبل أن تنتقل إلى الإمارات. 
وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، بعد نجاحها في تنظيم نسختي 1988 و2011، ويتنافس في النسخة المقبلة من البطولة 24 منتخباً للفوز بلقب النهائيات التي تشهد 51 مباراة تقام في 9 ملاعب.

القرية العالمية
دبي
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