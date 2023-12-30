روضة المنصوري وأمل جمال تديران أول مباراة في «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

أدارت الحكمتان روضة المنصوري «ساحة»، وأمل أجمال «مساعد أول»، أول مباراة في تاريخ «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم، جمعت جلف أف سي وضيفه جلف يونايتد 0-0، والتي أُقيمت على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، ضمن «الجولة 14».

وشاركت «الثنائي» المنصوري وأمل جمال «الحكم الدولي المساعد» ضمن طاقم المباراة الذي ضم عبدالله المرزوقي «مساعداً ثانياً»، وخالد الملا حكماً رابعاً.

وأُقيمت 6 مباريات ضمن «الجولة 14» لدوري الأولى، وشهدت بقية النتائج، بجانب تعادل جلف أف سي وجلف يوناتيد، التعادل السلبي أيضاً في قمة العروبة المتصدر أمام مضيفه الظفرة «الوصيف»، ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة، في المركز الأول، مقابل 25 لـ «الفارس» صاحب المركز الثاني.

واقتنص العربي فوزاً ثميناً أمام ضيفه سيتي بهدف حمل توقيع أديلتون جونيور في الدقيقة 67، ورفع العربي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي سيتي في مركزه قبل الأخير وله 6 نقاط، بدوره ارتقى مسافي إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بعدما حول تأخره أمام ضيفه دبا بهدف كوردوبا في الدقيقة الأولى، إلى فوز 2-1، بفضل «ثنائية» معز تاج الدين في الدقيقتين 30 و32.

وفي بقية المباريات، تفوق مصفوت على الرمس 3-2، وحسم التعادل 2-2 مواجهة الجزيرة الحمراء والتعاون، فيما تستكمل الجولة اليوم بمباراتي دبا الحصن والذيد، الحمرية ويونايتد.