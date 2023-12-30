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الرياضة

«الأبيض» يكسب قيرغيزستان بهدف مبخوت ودياً

«الأبيض» يكسب قيرغيزستان بهدف مبخوت ودياً
31 ديسمبر 2023 00:15

مصطفى الديب (أبوظبي)

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فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على قيرغيزستان 1-0، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد، ضمن معسكر الإعداد الأخير بالعاصمة أبوظبي، قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، والمقررة في قطر من 10 يناير إلى 12 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً.
سجل هدف «الأبيض» علي مبخوت، من ضربة جزاء في الدقيقة 90، ليرفع «الهداف التاريخي» رصيده الدولي مع المنتخب إلى 84 هدفاً. 
ورفع «الأبيض» عدد الانتصارات تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو إلى 6 مباريات، بين ودية ورسمية.
وأجرى بينتو خلال اللقاء تبديلات عدة، بنزول محمد العطاس، ومحمد عباس، وفابيو ليما، وعبدالرحمن صالح، وعلي سالمين، وعبدالله حمد، بدلاً من خالد الهاشمي، وطحنون الزعابي، وعلي صالح، وعبدالله إدريس، ويحيى نادر، وعبدالله رمضان.
وشهد اللقاء تألق علي خصيف حارس المنتخب، في أكثر من مناسبة، بتصديه لكرة رأسية نفذها كوجو جول لاعب قيرغيرستان في الدقيقة الخامسة، وتصدٍ آخر في الدقيقة 75 إثر تسديدة قوية من كيمي مارك.
وأكمل قيرغيزستان اللقاء بـ10 لاعبين، بعد طرد أليكولوف لحصوله على البطاقة «الصفراء الثانية» في الدقيقة 47، بعد تدخل قوي على زايد سلطان.
ويلتقي منتخبنا مع عُمان يوم 6 يناير المقبل، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في المباراة الودية الثانية، قبل السفر إلى الدوحة، لخوض نهائيات كأس آسيا.

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