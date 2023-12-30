«رياضة الإمارات».. إنجازات غير مسبوقة

رضا سليم (دبي)

تصدر التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، مشهد الإنجازات التي حققتها رياضة الإمارات خلال عام 2023، ليكتب أبطال الإمارات تاريخاً جديداً يضاف إلى رصيد الإنجازات في مختلف البطولات القارية والعالمية، وتحقيق قفزات واسعة ورفع شعار المركز الأول في كل الأحداث الرياضية التي باتت هدفاً لكل رياضي، وتبقى الطموحات قائمة في 2024 لتأهل أبطال جدد في الأمتار الأخيرة من التصفيات نحو الأولمبياد.

وتقف اللجنة الأولمبية الوطنية التي احتفلت بذكرى مرور 44 عاماً على تأسيسها 19 ديسمبر الماضي، والهيئة العامة للرياضة والمجالس الراضية والاتحادات، وراء هذه الإنجازات، وجاء في مقدمة المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024، منتخب الإمارات لقفز الحواجز الذي حقق إنجازاً تاريخياً بتأهله المرة الأولى للدورات الأولمبية، بعدما باحتلال المركز الثاني في مجموعته بالمنافسات التأهيلية التي أُقيمت في «الشقب» بالعاصمة القطرية الدوحة فبراير الماضي، وضمت قائمة منتخبنا الفرسان عبد الله محمد المري، وعبد الله حميد المهيري، والفارس محمد غانم الهاجري، والفارس الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي، كما حقق المنتخب نفسه إنجازاً آسيوياً بعدما حصد 3 ميداليات (فضية واحدة وبرونزيتان) في منافستي الفرق والفردي بدورة الألعاب الآسيوية.

وحققت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية إنجازاً تاريخياً بتأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 في إنجاز غير مسبوق، كونها المرة الأولى التي تتأهل لاعبة إماراتية من الدراجات للأولمبياد، بعدما حققت 514 نقطة جمعتها من المشاركة في عدد كبير من البطولات القارية والدولية المعتمدة، وجاء ترتيبها الـ 47 عالمياً لتتأهل ضمن أفضل 90 لاعبة في العالم طبقا للوائح الاتحاد الدولي للدراجات واللجنة الأولمبية الدولية.

وأهدت صفية الصايغ، الإمارات أول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، بتحقيقها الميدالية البرونزية في سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاماً ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية.

أبطال التحدي

وواصل أبطال التحدي إنجازاتهم على مستوى البطولات القارية والعالمية لأصحاب الهمم، حيث ارتفع عدد الرياضيين المتأهلين إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» إلى 7 لاعبين بأرقامهم التصنيفية، وهم عبدالله سلطان العرياني، وسيف النعيمي، وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري، وعبيد الدهماني في الرماية، ومحمد القايد في ألعاب القوى، إضافة لمقعد محجوز للدراجات، وهناك فرصة كبيرة في تأهل عددٍ من اللاعبين عبر البطولات التأهيلية التي تستمر حتى 2024.

وجاء حصاد أبطال الإمارات مميزاً في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي استضافتها مدينة هانجتشو بالصين وشاركت فيها منتخباتنا بـ 140 رياضياً، يمثلون 20 رياضة فردية بواقع 102 لاعب و38 لاعبة، وسط مشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وحقق أبطالنا 20 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات، عبر ألعاب الجو جيتسو والجودو والفروسية والدراجات والكاراتيه المجموع العام للميداليات يؤكد أن دورة هانجتشو هي الأفضل في تاريخ مشاركات الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية على مدار 45 عاماً.

وحققت رياضة الإمارات على مدار مشاركاتها بالدورة الـ 60 ميدالية، بواقع 12 ذهبية، و21 فضية، و27 برونزية، بداية من النسخة الثامنة في بانكوك عام 1978، وحتى النسخة الأخيرة التي أُقيمت في الصين 2023 متفوقة على نسخة جاكرتا 2018، بفارق 7 ميداليات.

الجو جيتسو منجم الذهب

كانت رياضة الجو جيتسو منجم الذهب وحقق أبطال الإمارات 10 ميداليات ملونة، منها 4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، كما حافظ البطل فيصل الكتبي على إنجازه بالفوز بالميدالية الذهبية في «أسياد 2018»، وهو امتداد لما حققته اللعبة في أول مشاركة بها في «أسياد جاكرتا»، حيث حصد المنتخب 9 ميداليات، منها ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتان.

وشهدت دورة الألعاب الآسيوية ألعاباً تحقق إنجازات للمرة الأولى في تاريخها، مثل الدراجات، بعدما حقق أحمد المنصوري والذي يقترب من التأهل للأولمبياد، الميدالية البرونزية، وهي الأولى للدراجات في تاريخ الدورات الآسيوية، كما نجح منتخبنا الوطني للجودو في حصد الذهبية العربية الأولى، عندما فاز عمر ماجومدوماروف لاعب منتخبنا الوطني للجودو بأول الذهب في الدورة، وحصدت حوراء العجمي لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه آخر ميدالية للبعثة في مسابقة الكوميتيه.

بصمة في «الألعاب العربية»

حقق أبطال الإمارات، حصاداً مميزاً في دورة الألعاب العربية الـ 15 «الجزائر 2023» بواقع 27 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من بينها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات، لترفع الإمارات رصيدها خلال تاريخ مشاركتها في الدورة إلى 141 ميدالية ملونة خلال 8 نسخ، منها 33 ذهبية و41 فضية و67 برونزية.

وعلى مستوى الألعاب، حقق منتخب الشطرنج 5 ميداليات بواقع ذهبيتي الفرق للرجال والسيدات، والثنائية الذهبية للشطرنج السريع والخاطف اللتين أحرزهما الأستاذ الدولي الكبير بطلنا سالم عبدالرحمن، وفضية مسابقة الشطرنج السريع للاعبتنا روضة السركال، وحصد منتخبنا الوطني للشراع الحديث والذي يضم مجموعة من الأبطال الواعدين 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبية حققها البطل الصاعد خليفة الرميثي وفضية و3 برونزيات في بقية المسابقات.

منتخب المبارزة

تعتبر مشاركة منتخب المبارزة تاريخية في الدورة العربية بعد أن حقق 3 ميداليات بواقع فضيتين في مسابقتي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات، إضافة إلى برونزية مسابقة الفرق للفلوريه.

وحقق منتخبنا الوطني للدراجات 3 ميداليات، وهي فضية في سباق الفردي العام، أحرزها دراج منتخبنا عبدالله جاسم آل علي، وميدالية برونزية في سباق الفرق ضد الساعة، وبرونزية سباق الفردي العام للفرق، وتعتبر مشاركة منتخب الملاكمة تاريخية في الدورة بعد تحقيق بنات الإمارات ميداليتين برونزيتين لأول مرة على مستوى السيدات في تاريخ المشاركة العربية، وأحرز منتخب الكاراتيه ميداليتين برونزيتين في منافسات السيدات، كما حقق منتخبنا لألعاب القوى ميداليتين بواقع ميدالية في منافسات الرجال وميدالية في مسابقات السيدات. وقدم منتخب أصحاب الهمم حضوراً مميزاً في الدورة العربية بعد حصد 5 ميداليات بواقع فضية في مسابقة كرة السلة للكراسي المتحركة و4 برونزيات في منافسات ألعاب القوى.

أصحاب الهمم.. أبطال التحدي

أحرز أبطال أصحاب الهمم 11 ميدالية في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، في مدينة هانجتشو الصينية بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، وأحرز رياضيو الإمارات في هذه الدورة 8 أرقام قياسية جديدة على مستويات مختلفة، كما حصد الرامي عبيد الدهماني بطاقة تأهل جديد إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

ورفعت الإمارات رصيد ميدالياتها على مدار مشاركتها في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية، إلى 58 ميدالية ملونة في 4 دورات؛ بواقع 14 ذهبية و28 فضية و16 برونزية.

وشهدت المشاركات الإماراتية 11 ميدالية (4 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة) في دورة 2010 بجوانزو، و25 ميدالية (4 ذهبيات و12 فضية و9 برونزيات) في 2014 بانشيون، و11 ميدالية (ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات) في 2018 بجاكرتا، و11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات) في 2023 بهانجتشو. وجاءت ميداليات الإمارات في نسخة هانجتشو بواقع 7 ميداليات في ألعاب القوى (3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة) و4 ميداليات في الرماية (ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتان).

«الألعاب القتالية» تتألق في الرياض

أحرز أبطال الإمارات عدداً من الميداليات في دورة الألعاب القتالية العالمية «الرياض 2023»، حيث أحرز منتخب الجو جيتسو ميداليتين ذهبيتين عن طريق عمر السويدي في وزن 56 كيلوجراماً، وسعيد الكبيسي في وزن 85 كيلوجراماً، والملاكمة على 3 ميداليات ملونة، وفاز منتخب المواي تاي بـ 3 ميداليات (ذهبية واحدة وبرونزيتان) فيما تُوج منتخب المبارزة بـ 14 ميدالية ملونة.

زوارق أبوظبي أبطال العالم

حصد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، بعدما نجح راشد القمزي في حصد لقب الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي أُقيمت في البرتغال على زورق أبوظبي 35، بعد تمكنه من الصمود في المركز الأول عبر السباق لعدد 44 دورة كاملة، ورفع رصيده للنقطة 75 في صدارة الترتيب العام.

صدارة آسيا

نجح أبطال الإمارات للجو جيتسو في تحقيق ميداليات في كل البطولات التي يشاركون فيها داخلياً وخارجياً، على كافة المستويات العالمية والقارية والعربية، حيث احتفظ المنتخب بصدارة آسيا برصيد 16 ميدالية ملونة في منافسات فئة «النيوازا» بالنسخة السابعة من البطولة الآسيوية بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وحصد أبطالنا 16 ميدالية، منها 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

كما حقق أبطال الإمارات 8 ميداليات ملونة في منافسات المحترفين النسخة الخامسة عشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، في مبادلة أرينا في أبوظبي، بواقع ذهبيتين، وأربع فضيات، وبرونزيتين.

لقب مونديال القدرة للمرة الرابعة

أضاف منتخب الإمارات إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية بعد فوزه بلقب «مونديال» الشباب والناشئين للقدرة، والذي أُقيم بميادين كاستيلسجرات الفرنسية، ليواصل المنتخب ريادته في عالم سباقات القدرة، بالحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوال، وحقق منتخب الإمارات اللقب في آخر 3 نسخ من البطولة، في أعوام 2017، و2019، و2021.

وتمكن فرسان الإمارات من تحقيق المركزين الأول والثاني، والتتويج بالميداليتين الذهبية والفضية، بعد التألق الكبير للفارسين راشد أحمد صغير الكتبي، وراشد محمد عتيق المهيري.

الكاراتيه.. بساط الميداليات

حصد منتخب الكاراتيه ميداليتين ذهبيتين في بطولة آسيا المفتوحة للكبار، التي شارك فيها 143 لاعباً من 17 دولة آسيوية، وجاءت الذهبيتان عن طريق حوراء العجمي وفاطمة خصيف، في مسابقة الكوميتيه وزني تحت 50 كجم وتحت 68 كجم.

وفاز المنتخب بـ 4 ميداليات ملونة في بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، عن طريق شيخة اليافعي بفضية مسابقة الكاتا للناشئات للمرة الأولى في تاريخ كاراتيه الإمارات والعرب بالقارة الآسيوية، وفضية إبراهيم بخيت، وبرونزية ملك عبدالله في مسابقة الكوميتيه ناشئات لوزن تحت 47 كجم وبرونزية علي صالح في مسابقة الكوميتيه للناشئين لوزن تحت 70 كجم، وحصد المنتخب 8 ميداليات متنوعة في بطولة غرب آسيا بواقع ذهبيتين وفضية و5 برونزيات.

لعبة الأذكياء

ضرب منتخبنا الوطني للشطرنج موعداً مع عدد من الإنجازات عربيا وقارياً وخليجياً، حيث نجحت لاعبات منتخبنا الوطني في الحصول على 3 ميداليات في بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة، منها الميدالية الذهبية للاعبة روضة السركال في فئة تحت 2000 نقطة، ووافية درويش المعمري الميدالية الفضية في التصنيف نفسه، ومريم عيسى الميدالية البرونزية تحت 1700 نقطة. وحصد الأذكياء على 4 ميداليات ملونة في بطولة الخليج الأولى للشطرنج السريع للرجال والفتيات، بالكويت، بعد فوز وافية درويش لاعبة منتخبنا الوطني بالميدالية الذهبية وجاءت في المركز الثاني عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ونالت الميدالية الفضية متساوية مع شقيقتها عهود عيسى في النادي نفسه في المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما حقق عمار السدراني لاعب المنتخب الميدالية الفضية في فئة الرجال.

الأولمبياد إماراتية

شهد عام 2023 مجموعة من المكاسب على مستوى استضافة الأحداث العالمية، بعد فوز أبوظبي باستضافة الاولمبياد العالمي للشطرنج 2028، بعدما تفوقت أبوظبي على مدينة جونة الإيطالية بفارق كبير، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها الإمارات الحدث بعد أولمبياد دبي 1986.

كما اختار الاتحاد الدولي للبولو، الإمارات لاستضافة بطولة العالم عام 2026، بمشاركة 8 منتخبات عالمية بعدما تفوق الملف الإماراتي على كل المنافسين.

الأولمبي إلى نهائيات آسيا

تأهل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024» خلال الفترة من 15 إبريل إلى 5 مايو 2024، بعد تصدره ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات التي استضافتها مدينة داليان سويوان الصينية في سبتمبر الماضي، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

إنجاز شهاب

حقق محمد شهاب نجم منتخب الإمارات للسنوكر، إنجازاً رياضياً جديداً، بإحراز الميدالية الفضية لـ «فردي الأساتذة» لبطولة العالم للسنوكر بالدوحة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 40 دولة.

مونديال الخيول الصغيرة

فاز بطي سيف النعيمي فارس منتخبنا الوطني بالميدالية الفضية في بطولة العالم للخيول الصغيرة التي أُقيمت بمنطقة باديس في إستونيا، بمشاركة 42 فارساً وفارسة من 15 دولة.

«الشاطئية».. الثامن عالمياً

تُوج منتخبنا لكرة القدم الشاطئية بطلاً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية بمدينة جدة السعودية، وتأهل لدورة الألعاب الشاطئية العالمية «أنوك 2023» بإندونيسيا، وحصد حميد جمال وعلي المحمدي جائزتي أفضل حارس وأفضل لاعب في البطولة، واحتل منتخبنا المركز الثامن على مستوى العالم والثاني على مستوى قارة آسيا حسب تصنيف شهر نوفمبر 2023 الصادر من اللجنة التنفيذية للعبة.

برونزية نصف ماراثون

فاز منتخبنا لألعاب القوى بالميدالية البرونزية للفرق لفئة الرجال في إنجاز جديد لأول مرة على مستوى القارة في سباق «نصف ماراثون آسيا الدولي» للنخبة الذي نظمه اتحاد الإمارات لألعاب القوى في دبي.