«السيدة العجوز» يقلص المسافات في ليلة القبض على «الذئاب»!

روما (أ ف ب)



حسم يوفنتوس قمة المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمام ضيفه روما في مصلحته 1-0، على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو، واستعاد فارق النقطتين بينه وبين الإنتر المتصدر، وسجل لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو الهدف الوحيد في الدقيقة 47.

وهو الفوز الثاني توالياً لفريق «السيدة العجوز»، والثالث عشر هذا الموسم، فاستغل تعثر الإنتر أمام مضيفه جنوى 1-1، وأعاد الفارق بينهما إلى نقطتين، بعدما كان رجال المدرب سيموني إنزاجي رفعوه إلى أربع نقاط في المرحلة السادسة عشرة عندما استغلوا تعثر يوفنتوس أمام جنوى بالذات بالنتيجة ذاتها 1-1.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة مقابل 45 للإنتر، فيما تراجع روما إلى المركز السابع، بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة.

ونجح يوفنتوس في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني، عندما تلقى رابيو كرة بـ «الكعب» من فلاهوفيتش عند حافة المنطقة، وتوغل داخلها ولعبها بيسراه على يمين الحارس البرتغالي بوي باتريسيو «47».

واستعاد كل من ميلان وأتالانتا توازنه بفوز بشق النفس على ضيفهما ساسوولو وليتشي بنتيجة واحدة 1-0، فيما فرمل أودينيزي صحوة بولونيا، عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة.

على ملعب سان سيرو في ميلانو، انتظر ميلان حتى الدقيقة 59 لافتتاح التسجيل، عندما مرر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر كرة زاحفة داخل المنطقة، حاول المدافع البديل البرازيلي روان تريسولدي قطعها، لكنه هيأها أمام الأميركي كريستيان بوليسيك المتوغل دون رقابة، فتابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس أندريا كونسيلي.

ولم يظهر ميلان الذي يعاني من إصابات عديدة في صفوفه، بمستوى مقنع وفشل مهاجموه في صنع فرص كثيرة، خصوصاً الجناح الدولي البرتغالي رافايل لياو.

ولعب الفريق «اللومباردي» بحذر كبير، خصوصاً أن ساسوولو هزمه 5-2 على الملعب ذاته في المرحلة العشرين من الموسم الماضي.

وحقق ميلان الأهم بكسب النقاط الثلاث، معوضاً تعادله المخيب مع مضيفه ساليرنيتانا 2-2 في المرحلة الماضية.

واستغل رجال المدرب ستيفانو بيولي تعثر جارهم إنتر المتصدر امام مضيفه جنوى 1-1 في افتتاح المرحلة وقلصوا الفارق الى تسع نقاط بينهما، منعشين آمالهم الضئيلة في المنافسة على اللقب، ورفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث.

وعلى ملعب «جيويس ستاديوم» في برجامو، استغل أتالانتا خسارة روما، وصعد إلى المركز السادس بفوزه الشاق على ضيفه ليتشي 1-0، معوضاً خسارته أمام بولونيا بالنتيجة ذاتها في المرحلة الماضية.

وبدوره استفاد فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني من اكتفاء نابولي «حامل اللقب»، بالتعادل السلبي مع ضيفه مونزا، كي يتقدم على الفريق الجنوبي بفارق نقطة ومثلها على روما.

ويدين أتالانتا بالفوز التاسع في الموسم الى النيجيري أديمولا لوكمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 بتسديدة من خارج المنطقة، ملحقاً بليتشي الهزيمة الثانية فقط في المراحل السبع الأخيرة والسادسة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأشاد جاسبيريني بفريقه الذي «خاض مباراة جيدة، كما كانت الحال ضد بولونيا «في المرحلة السابقة»، قبل أن نتلقى هزيمة غير مستحقة 0-1»، مضيفاً لشبكة «دازون» للبث التدفقي «عانينا في الدقائق العشر الأخيرة، ويستحق ليتشي التنويه بسبب ما فعله».

وكان هدف لوكمان المساهمة الأخيرة له مع الفريق، قبل مغادرته للمشاركة مع بلاده في كأس الأمم الأفريقية المقررة في كوت ديفوار اعتباراً من 13 يناير.

وتطرق جاسبيريني الى هذه المسألة، قائلاً «لسوء الحظ، يسافر لوكمان، لكن لدينا الكولومبي لويس موريال، جانلوكا سكاماكا، البلجيكي شارل دي كيتلار، الروسي أليكسي ميرانتشوك، المالي البلال توريه، ستكون فرصة لهم، من أجل الحصول على المزيد من الوقت في أرض الملعب.

وأضاف «لا أريد القول إني أتمنى ألا تحقق نيجيريا نتيجة جيدة، لكن بطبيعة الحال أتمنى ألا يطول غياب لوكمان، والأهم من أي شيء آخر، نأمل ألا يتعرض للإصابة».

وعلى ملعب «داسيا أرينا» في أوديني، أوقف أودينيزي الصحوة اللافتة لبولونيا في الفترة الأخيرة، عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الارجنتيني روبرتو بيريرا «23» ولورنتسو لوكا «48» والأرجنتيني الآخر مارتين باييرو «52».

وهي الخسارة الاولى لبولونيا في مبارياته الست الأخيرة في الدوري والسابعة في مختلف المسابقات، ضمن سلسلة حقق خلالها خمسة انتصارات، أبرزها تجريده إنتر ميلان متصدر الدوري من لقبه بطلاً لمسابقة الكأس عندما تغلب عليه في سان سيرو 2-1 بعد التمديد في الدور ثمن النهائي، ثم على أتالانتا في المرحلة الماضية.