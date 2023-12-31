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الرياضة

30 لاعباً في قائمة السعودية لكأس آسيا

30 لاعباً في قائمة السعودية لكأس آسيا
31 ديسمبر 2023 08:27

الرياض (أ ف ب)

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أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تشكيلة من 30 لاعباً للمشاركة في معسكر إعدادي في قطر مستضيفة كأس آسيا بين 12 يناير و10فبراير المقبلين.
ويخوض «الأخضر» خلال معسكره 3 مباريات ودية أمام لبنان وفلسطين وهونج كونج في 4 و9 و10 يناير توالياً، وتلعب السعودية في النهائيات في المجموعة السادسة، إلى جانب عُمان وقيرغيزستان وتايلاند.
وتضم القائمة نواف العقيدي وراغد نجار «النصر»، محمد اليامي «الأهلي» وأحمد الكسار «الفيحاء» لحراسة المرمى، وحسن كادش «الاتحاد»، عون السلولي «التعاون»، علي البليهي وحسان التمبكتي وسعود عبد الحميد «الهلال»، علي لاجامي وأيمن يحيى وعبدالله الخيبري «النصر»، فواز الصقور «الشباب» للدفاع، وعلي هزازي «الاتفاق»، مختار علي وعباس الحسن «الفتح»، فيصل الغامدي «الاتحاد»، عيد المولد «الأخدود»، سالم الدوسري وعبد الإله المالكي وناصر الدوسري ومحمد كنو «الهلال»، سامي النجعي «النصر» للوسط، وفهد المولد وعبدالله رديف «الشباب»، خالد الغنام وعبد الرحمن غريب ومحمد مران «النصر»، فراس البريكان «الأهلي»، صالح الشهري «الهلال» للهجوم.

 

كأس آسيا
السعودية
روبرتو مانشيني
قطر
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