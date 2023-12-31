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الرياضة

«الدون 20» يقود النصر إلى «46 نقطة»

«الدون 20» يقود النصر إلى «46 نقطة»
31 ديسمبر 2023 08:33

الرياض (أ ف ب)

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واصل النصر صحوته ومطاردة جاره الهلال المتصدر، عندما حقق فوزاً كبيراً على مضيفه التعاون 4-1، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ختام المرحلة التاسعة عشرة للدوري السعودي لكرة القدم.
وحول النصر تخلفه بهدف للهولندي أشرف المهديوي «13»، إلى فوز برباعية تناوب على تسجيلها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش «26»، والإسباني أيميريك لابورت «35»، والبرتغاليان أوتافيو «50»، وكريستيانو رونالدو «92»، وعزز «الدون» موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 20 هدفاً.
وهو الفوز الرابع توالياً للنصر، منذ خسارته أمام الهلال 0-3 في المرحلة الخامسة عشرة، والخامس عشر هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، معيداً الفارق إلى 7 نقاط عن جاره الفائز على مضيفه الفيحاء 2-0، فيما مني التعاون بخسارته الثانية توالياً والخامسة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع.
وفاز الشباب على ضيفه الوحدة 1-0 سجله عبدالله رديف «85»، ورفع الشباب رصيده إلى 21 نقطة، وصعد إلى المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الوحدة عند 25 نقطة في المركز التاسع.
وسقط الفتح في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الأخدود على ملعب نادي الفتح بالأحساء،
ورفع الفتح رصيده إلى 29 نقطة، وتقدم الى المركز السادس، والأخدود إلى 20 نقطة وتراجع الى المركز الثاني عشر.

 

الدوري السعودي
النصر السعودي
الهلال السعودي
كريستيانو رونالدو
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