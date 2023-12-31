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الرياضة

جوارديولا يرفض التهديد!

جوارديولا يرفض التهديد!
31 ديسمبر 2023 09:10

 
لندن (د ب أ) 

قلل الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من الفوز الذي حققه فريقه على شيفيلد يونايتد 2-صفر، ليعزز من فرصه في الضغط على فرق الصدارة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن أهداف رودري وجوليان ألفاريز في ملعب «الاتحاد» منحت الفريق نهاية مثالية لعام 2023، حيث فاز الفريق في ذلك العام بخمسة ألقاب. 

ويمكن القول إن ذلك الفوز هو بمثابة جرس إنذار للمنافسين في البطولة، لكن مدرب «السيتي» رفض التعامل مع الأمر بتلك الطريقة.
وقال جوارديولا: «ما فعلناه في الماضي لا يعني أنه سيحدث في المستقبل، المستقبل بالنسبة لنا يعني عام جديد سعيد، وثلاثة أيام للراحة، ثم مواجهة هدرسفيلد، لا أكثر من ذلك». وأضاف: «باستثناء مباراتين أو ثلاثة كنا أفضل من المنافسين، ولم نحصل على النتائج التي نستحقها، لكن هذا عملنا، وعلينا الفوز بالمباريات».
وقال جوارديولا: «لقد فعلنا ذلك وأنا مسرور بأداء اللاعبين، لقد كان شهراً مليئاً بالأحداث».

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
شيفيلد يونايتد
جوارديولا
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