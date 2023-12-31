«أبوظبي» بطل كأس العام الجديد للبولو



رضا سليم (دبي)



أحرز فريق أبوظبي كأس بطولة العام الجديد للبولو التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، بعد فوزه في النهائي على «نون» بـ6 مقابل 4 أهداف ونصف هدف، بملعب سلطان بن زايد بالنادي.

وقاد «أبوظبي» إلى منصة التتويج، الشيخة عليا آل مكتوم وفارس اليبهوني وهوجو، وتوماس ديلفينو نجم المباراة، الذي سجل 6 أهداف، فيما أحرز أهداف «نون»، فيصل الونداوي «هدفين»، وأرييل ونافيس «هدف لكل منهما»، بجانب نصف هدف فارق تصنيف «هانديكاب»، وأدارها الطاقم الأرجنتيني المكون من أوسكار وميجيل.

وجاء «غنتوت» في المركز الثالث، بعد فوزه على «لامار» 6-2، وهي المباراة التي سبقت النهائي، وسجل لغنتوت، ألكسندرا فيلزر «3 أهداف»، ويوسف بن دسمال «هدفين» وبيلو «هدف».

وفي الختام، قام سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بتتويج الفائزين الأوائل، ويستعد النادي للمباراة الخيرية التي يعود ريعها للهلال الأحمر الإماراتي والمقرر لها يوم السبت المقبل، تليها بطولة «الميدالية الذهبية» بملاعب نادي غنتوت من 8 إلى 13 يناير.