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الرياضة

منتخبنا يواجه الجزائر في ربع نهائي «عربية السلة»

منتخبنا يواجه الجزائر في ربع نهائي «عربية السلة»
31 ديسمبر 2023 12:00

 
علي معالي (دبي)

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يلتقي منتخب السلة مع الجزائر يوم الاثنين في ربع نهائي البطولة العربية، التي تقام في ضيافة القاهرة، ويخوض منتخبنا المباراة بمعنويات عالية، بعد أن قدم مستوى كبيراً أمام الكويت 87- 83، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية «الحديدية» خلف مصر وتونس.
وحفلت المباراة مع الكويت بالتقلبات على مدار «الأرباع الأربعة»، وكادت الأخطاء أن تجعلها تفلت من لاعبينا، خاصة في الربعين الثاني والثالث، بعد أن فرض المنتخب سيطرته على مجريات الربع الأول، وأنهاه بفارق 10 نقاط «32- 22»، وفي الربع الثاني استفاد «الأزرق» من الأخطاء الدفاعية وتسرعِ لاعبينا، خاصة في الهجوم، ونجح في إنهاء الشوط 26-16 ليتعادل الفريقان 48-48.
وحافظ الكويت على تقدمه في الربع الثالث 69- 63، وعاد منتخبنا بقوة في الربع الرابع، من خلال تقليل الأخطاء ليحسمه 24- 14، والمباراة 87- 83.
وأبدى الدكتور منير بن حبيب، المدير الفني للمنتخب، سعادته بالروح القتالية التي تميز بها لاعبونا، خاصة في الربع الأخير، وقال: الأخطاء الدفاعية تراجعت في هذا الربع، خاصة في آخر 5 دقائق، بالإضافة إلى الضغط على حامل الكرة، ومنع لاعبي الكويت من الاختراق والتصويب البعيد.
وعن مباراة اليوم، قال ابن الحبيب: منتخب الجزائر له مكانته في السلة العربية والقارة الأفريقية، والتكهن بالنتيجة صعب، وأتمنى أن يكرر لاعبونا مستواهم المشرف الذي ظهروا عليه أمام المغرب والكويت من خلال الانتصارين على المنتخبين الكبيرين.

كرة السلة
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