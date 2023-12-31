«السماوي» يكسب «الفرسان» ويشعل سباق «دوري الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

قلص بني ياس «الوصيف» الفارق بينه وشباب الأهلي «المتصدر» إلى ثلاث نقاط فقط، بفوز «السماوي» المثير على مضيفه «الفرسان» 3-2 في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري الرجال للكرة الطائرة، على صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي.

ونجح «السماوي» في إلحاق الخسارة الثانية بمضيفه «الفرسان» بنتائج الأشواط «24-26، 25-22، 23-25، 25-22، 15-13»، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، مقابل 12 لشباب الأهلي المتصدر.

وارتقى الجزيرة إلى المركز الثالث على حساب ضيفه الوصل بالفوز 3-0 على صالة «مبادلة دوم» معقل «فخر أبوظبي»، وحسم الجزيرة المواجهة بالأشواط «26-24، 25-19، 25-21»، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، مقابل 13 للوصل الرابع.

واستعاد عجمان ذاكرة الفوز الغائبة في الجولتين الماضيتين، بفوزه الصعب أمام مضيفه العين 3-2، على صالة استاد خليفة بن زايد، وحسم «البرتقالي» المواجهة بنتيجة الأشواط «25-23، 25-21، 22-25، 16-25، 15-13»، وهو الفوز الرابع لعجمان في الدوري ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط خلف العين «الخامس»، بدوره عمق النصر جراح مضيفه حتا «الأخير» بالفوز 3-0 بنتائج الأشواط «25-22، 26-24، 25-22».

نتائج الجولة التاسعة

شباب الأهلي - بني ياس 2-3

العين - عجمان 2-3

الجزيرة - الوصل 3-0

النصر - حتا 3-0