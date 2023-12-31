مينيسوتا يُفسد «حفل الملك»!



ميامي (أ ف ب)

أفسد مينيسوتا تمبروولفز متصدر المنطقة الغربية، احتفال نجم لوس إنجلوس ليكرز، «الملك» ليبرون جيمس بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، بالفوز عليه 108-106 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وخاض جيمس 39 دقيقة من اللقاء، وسجل 26 نقطة، في حين كان زميله أنتوني ديفيس أفضل مسجل لفريقه، مع 33 نقطة و17 متابعة و8 تمريرات حامسة، أما الأفضل في صفوف مينيسوتا فكان أنتوني أدواردز مع 31 نقطة.

بدأ ليكرز المباراة بقوة مسجلاً النقاط الثماني الأولى في المباراة، لكن مينيسوتا رد بقوة بتسجيله 18 نقطة مقابل 4 فقط لمنافسه.

ظلت النتيجة متقاربة بين الفريقين ليتقدم مينيسوتا 61-57 في نهاية الشوط ألأول.

واستمرت الحال على المنوال ذاته في الربعين الأخيرين، وظن جيمس أنه منح التعادل لليكرز 107-107، عندما سدد رمية ثلاثية، لكن الحكم قرر احتسابها نقطتين فقط، قبل أن يضيف إدواردز نقطة من رمية حرة كانت كفيلة بحسم النتيجة لمصلحة فريقه بفارق نقطتين فقط.

في المقابل، وضع يوتا جاز حداً لسلسلة من أربعة انتصارات لميامي هيت، وتغلب عليه 117-109، في مباراة شهدت عودة نجم الأخير جيمي باتلر إلى الملاعب، بعد غيابه عن المباريات الأربع الأخيرة لفريقه بداعي الإصابة في ربلة الساق، قبل أن يصاب مجدداً.

وسجل كولين سكستون 22 نقطة للفائز، وأضاف زميله كيونت جورج 21 نقطة، في حين كان بام أديبايو أفضل مسجل في صفوف ميامي هيت مع 28 نقطة و16 متابعة.

وسقط فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في غياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد أفضل لاعب الموسم الماضي أمام شيكاغو بولز 92-105، بفضل 24 نقطة لديمار دي روزان و22 لكوبي وايت.

وعاد النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى صفوف دالاس مافريكس، بعد غيابه عن مباراة فريقه الأخيرة ليقوده إلى الفوز على جولدن ستايت ووريرز 132-122.

وتعملق دونتشيتش في المباراة مسجلاً 39 نقطة بينها 25 في الشوط الثاني وأضاف 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات، وتغلب أنديانا بايسرز على نيويورك نيكس 140-126 بفضل 22 نقطة لتايريز هاليبرتون.

وتحاشى ديترويت بيستونز الانفراد برقم قياسي سلبي، عندما حقق أول انتصار، بعد 28 هزيمة توالياً بتغلبه على تورونتو رابتورز 129-127.

وكان بيستونز يتقاسم الرقم القياسي لعدد الهزائم المتتالية «28» مع فيلادلفيا سفينتي سيكرز على مدى موسمي 2014-2015 و2015-2016.