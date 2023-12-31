سان جيرمان يتجه إلى «اللاعب الوطني»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد ضم الفرنسيين عثمان ديمبلي من برشلونة الإسباني وراندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت الألماني، يستعد باريس سان جيرمان للتعاقد مع فرنسي آخر خلال «الميركاتو الشتوي» الذي يبدأ الاثنين، من أجل دعم صفوفه.

اللاعب الفرنسي الجديد يُدعى مانو كونيه متوسط ميدان بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، يبلغ من العمر 22 عاماً، وتستهدف إدارة باريس توطين قوام الفريق بزيادة عدد اللاعبين الفرنسيين في خطوطه المختلفة.

ولا يغلق النادي الألماني الباب أمام رحيل هذا الشاب الفرنسي، غير أن رونلاند فيركوس المدير الرياضي لمونشنجلادباخ أكد لصحيفة «بيلد» أنه لم يتلق أي عرض خاص أو أي تحرك من سان جيرمان في اتجاه التفاوض بشأن هذا الفرنسي، وأن ناديه على استعداد للتفاهم بشأن بيع اللاعب، مشيراً إلى أنه يتابع باهتمام سوق الانتقالات.

وقال إن توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين دخلا في منافسة من أجل ضم هذا الفرنسي الذي ينتهي عقده في يونيو 2026، ولم يحدد المدير الرياضي المبلغ الذي يريده النادي الألماني من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب الفرنسي.

وذكر موقع «جول العالمي» أن إضفاء «الصبغة الفرنسية» على النادي الباريسي، هدف إدارة سان جيرمان التي تسعى إلى أن يكون القوام الرئيسي للفريق لاعبين فرنسيين، وأن تكون البداية من هذا «الميركاتو الشتوي».

وكان سان جيرمان قرر في الصيف الماضي التركيز على ضم لاعبين فرنسيين، وبوجه خاص في خط الهجوم حتى يتمكن من بناء فريق قوي حول كيليان مبابي الذي يمثل «واجهة» المشروع الباريسي حتى الآن، ولهذا ضم الفريق أيضاً الجناح برادلي باركولا «21 عاماً» لاعب أوليمبيك ليون والمدافع لوكاس هيرنانديز اللاعب السابق لبايرن ميونيخ، وهذا الأخير هو الوحيد الذي قدم أوراق اعتماده، بينما لا يزال ديمبلي ومواني وباركولا يتحسسان وضعهما في «حديقة الأمراء» غير أن ذلك لم يمنع مسؤولي باريس من تكثيف الجهود من أجل ضم فرنسي آخر هذا الشتاء.

وضم سان جيرمان أيضاً البرازيليين لوكاس بيرالدو مدافع ساوباولو وجابرييل موسكاردو متوسط ميدان كورينثيانز، وها هو يضع عينه على الفرنسي مونو كونيه نجم منتخب الشباب الفرنسي تحت 21 سنة، والذي حرمته الإصابة في ركبته من المشاركة في بطولة أمم أوروبا للشباب التي أقيمت في صيف 2023.