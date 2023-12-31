«ليوا الرياضي» يكرم الداعمين والشركاء



الظفرة (الاتحاد)



كرم نادي ليوا الرياضي الشركاء والداعمين والرعاة على نجاح وتنظيم مهرجان ليوا الدولي 2024، وجاء الموسم ليكون أحد أنجح المواسم الاستثنائية لمنطقة «تل مرعب».

وجاء التكريم ضمن بطولة صعود السيارات على تل مرعب، واحتفى بالجهات الداعمة، ناصر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي.

وشمل التكريم والتقدير ديوان ممثل الحاكم، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة ميرال، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشبكة أبوظبي للتوزيع، وبلدية منطقة الظفرة، ومركز إدارة النفايات تدوير، ومجلس أبوظبي الرياضي، وأدنوك، والمسعود للسيارات، واليوسف موتوزر، وشركة بولارس، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة، ومستشفى الظنة - برجيل، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومواصلات الإمارات، وهايبر ماركت لولو، ومجموعة بن لاحج.