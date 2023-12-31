«أبوظبي للمبارزة» يستكمل برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة العالم



أبوظبي (وام)



أعلن نادي أبوظبي للمبارزة استكمال برنامج الإعداد المكثف بالصالة الرياضية لمدرسة الباهية، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس 27 و28 يناير المقبل، بعد اختتام معسكره الداخلي في فندق «ملينيوم»، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة. وأكد العميد محمد حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي، أن استراتيجية المرحلة المقبلة المتكاملة ترتكز على استقطاب المواهب من الذكور والإناث، وتطوير قدراتهم، وتأهيلهم للمنافسة على الألقاب الخارجية، استشرافاً لمستقبل واعد يؤهلهم للوصول إلى الألعاب الأولمبية.

وتوجه الخوري بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على قراره بإنشاء وتأسيس 6 أندية للرياضات الأولمبية، وتشمل نادي أبوظبي للمبارزة، الذي يمثل إضافة مهمة، وخطوة نوعية ضمن استراتيجيات التطوير والتنمية لقطاع الرياضة، كما شكر مجالس أبوظبي على التعاون الإيجابي في تنفيذ برامج النادي.



وأشاد الخوري بمشاركة البطل الأولمبي المصري أحمد أسامة الجندي في المعسكر، والتفاعل الكبير من اللاعبين واللاعبات مع تجربته الملهمة في المنافسة على البطولات العالمية.

ومن جانبها، أشارت حمدة القبيسي عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب إلى أهمية المعسكر التحضيري، ضمن التوجهات الاستراتيجية للنادي باستقطاب أبطال العالم للمشاركة في إعداد اللاعبين واللاعبات، وتحفيزهم للتنافسية في المستقبل.

وبدوره، أثنى ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة النادي على الاحترافية العالمية للبطل المصري أحمد أسامة الجندي، الذي قدم عصارة خبراته للاعبي ولاعبات النادي قبل المشاركة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبطولة العالم للأندية في فرنسا، والعديد من الفعاليات الأخرى.