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الرياضة

ماجد ناصر: «سوبر الفرسان» حافز قوي للعودة إلى الملاعب

ماجد ناصر: «سوبر الفرسان» حافز قوي للعودة إلى الملاعب
31 ديسمبر 2023 21:00

 

معتصم عبدالله (دبي)


أكد ماجد ناصر، حارس شباب الأهلي، أن تتويج «الفرسان» بلقب كأس السوبر، عقب الفوز العريض على حساب الشارقة 6-2، يمثل «حافزاً شخصياً» بالنسبة إليه، من أجل استكمال مراحل علاجه الحالية، استعداداً للعودة مجدداً إلى الملاعب.
وخاض ماجد ناصر 4 مباريات فقط مع «الفرسان»، خلال الموسم الحالي 2023- 2024، أمام عجمان 3-0، وخورفكان 2-0، في الجولتين الأولى والثانية في «دوري أدنوك للمحترفين»، والوحدات الأردني 3-0، والنصر السعودي 2-4، في «دوري أبطال آسيا 2023»، قبل غيابه بداعي «الرباط الصليبي».
وقال ناصر، في تصريحات لـ«الاتحاد» أعقبت فوز فريقه بـ«السوبر»: «اللقب حافز مشجع على العودة بقوة، وتمنيت تتويج فريقي بكأس السوبر، من أجل عودتنا بشكل أقوى في الدوري الذي ما تزال فيه المنافسة في الملعب بين أكثر من فريق، من بينها شباب الأهلي والوصل «المتصدر» والعين والوحدة».
وحول تفاصيل رحلة العلاج، قال ناصر الذي يعد أكبر لاعبي فريقه سناً «39 عاماً»: «أواصل حالياً مشوار العلاج بين دبي والعاصمة الإنجليزية لندن، تحت إشراف الطبيب المعالج، ومتابعة الجهاز الطبي بالنادي، ومن المتوقع أن أبدأ الاختبارات العلاجية في أرضية الملعب بداية من مارس المقبل».
وسجل الحارس «المخضرم» لفرقة «الفرسان» إشادة خاصة بزمليه حسن حمزة «حامي عرين» الفريق حالياً، وقال: «حمزة لعب دوراً مؤثراً في تتويج الفريق بلقب السوبر، وتصدى لأكثر من فرصة خطرة أمام منافس قوي، وكان مصدر ثقة لبقية زملائه»، لافتاً إلى حرصه المستمر على التواصل بصورة شخصية مع حسن حمزة، وبقية الحراس الشباب في النادي في كل الأوقات.
ورأى ناصر أن «سيناريو» مباراة السوبر لم يكن متوقعاً، وأضاف: «قطعاً تبقى كل النتائج واردة في كرة القدم، ولكن لم أتوقع شخصياً العودة بهذه السهولة، بعد التأخر بهدفين، واستفدنا بشكل كبير من النقص العددي في صفوف المنافس»، مشيراً إلى حرصه أيضاً على الحديث، بعد المباراة مع عبدالعزيز الكعبي مدافع الشارقة، والذي نال «البطاقة الحمراء» في الشوط الأول، بعد خطأ غير متعمد، مؤكداً أن الأخطاء ورادة في كرة القدم.
وحسم «الفرسان» لقب «كأس السوبر»، بعدما حول تأخره أمام الشارقة بهدفين إلى فوز 6-2، مستفيداً من النقص العددي، بطرد المدافع عبدالعزيز الكعبي في الشوط الأول، إثر لمسة يد على خط المرمى، قبل طرد البرازيلي كايو لوكاس في دقائق الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وبعيداً عن أجواء «السوبر»، رأى ماجد ناصر أن المشاركة المرتقبة لمنتخبنا الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا 2023، والتي تنطلق يناير في العاصمة القطرية الدوحة، تتطلب تكاتف الجميع، وقال: «الأبيض» يحتاج إلى وقفة الجميع بداية من الجمهور والإداريين والإعلام خلف اللاعبين، والفرصة متاحة لتحقيق نتائج إيجابية، بعدما نجحنا في فترة سابقة تحت قيادة مهدي في حصد المركز الثالث في «نسخة 2015» بأستراليا.

 

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