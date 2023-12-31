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الرياضة

الأردن يستعين بـ «الهداف التاريخي» في كأس آسيا

الأردن يستعين بـ «الهداف التاريخي» في كأس آسيا
31 ديسمبر 2023 14:42

 
عمان (أ ف ب) 

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قرر الحسين عموتا، المدير الفني لمنتخب الأردن لكرة القدم، الاستعانة بمهاجم نادي الحسين إربد، المخضرم حمزة الدردور في التشكيلة الرسمية في نهائيات كأس آسيا 2023، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وسيقود الدردور «33 عاماً» هجوم منتخب الأردن إلى جانب الثلاثي موسى التعمري «مونبلييه الفرنسي»، ويزن النعيمات «الأهلي القطري»، وعلي علوان «الشمال القطري».
ويعتبر الدردور الذي غاب عن المشاركة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الإمارات عام 2019، الهداف التاريخي لمنتخب الأردن برصيد 35 هدفاً في 121 مباراة دولية خاضها خلال مسيرته مع «النشامى»، والتي انطلقت عام 2011.
ولم يعرف منتخب الأردن طعم الفوز في عهد عموتا الذي قاده في 7 مباريات، خسر 5 وتعادل مرتين.
واستأنف منتخب الأردن تدريباته في عمان، بعد عودته من العاصمة اللبنانية بيروت التي خاض فيها يوم الخميس الماضي مباراة ودية انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1.
وينتظر أن يغادر وفد منتخب الأردن إلى الدوحة الثلاثاء المقبل لإقامة معسكر تدريبي تأهباً لخوض مباراتين وديتين أمام قطر واليابان 5 و9 يناير، قبل افتتاح مشاركته في النهائيات الآسيوية يوم 15 من ذات الشهر بمواجهة المنتخب الماليزي.
وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 يناير، حيث وضعت القرعة «النشامى» في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
وهنا القائمة الرسمية:
لحراسة المرمى: يزيد أبو ليلى «الجبلين السعودي»، عبدالله الفاخوري «الوحدات الأردني»، أحمد جعيدي «شباب الأردن».
للدفاع: عبدالله نصيب «الحسين إربد»، يزن العرب «الشرطة العراقي»، أنس بني ياسين «الفيصلي الأردني»، براء مرعي «الفيصلي الأردني»، سالم العجالين «الفيصلي الأردني»، محمد أبو حشيش «العهد اللبناني»، إحسان حداد «الفيصلي الأردني»، فراس شلباية «الوحدات الأردني».
للوسط: فادي عوض «بي دي آر إم الماليزي»، رجائي عايد «الحسين إربد»، نزار الرشدان «الفيصلي الأردني»، إبراهيم سعادة «الخور القطري»، نور الروابدة «سيلانجور الماليزي»، محمود مرضي «الحسين إربد»، مهند أبو طه «الوحدات»، محمد أبو زريق (شرارة) «الأهلي الليبي»، أنس العوضات «الوحدات الأردني»، يوسف أبو جلبوش «الفيصلي الأردني»، صالح راتب «الوحدات الأردني».
للهجوم: موسى التعمري «مونبلييه الفرنسي»، علي علوان «الشمال القطري»، حمزة الدردور «الحسين إربد»، ويزن النعيمات «الأهلي القطري».

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