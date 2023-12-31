«كاكو الزعيم» يجاور ميسي في تشكيلة «اللاتينيين»

مراد المصري (دبي)

تواجد أليخاندرو روميرو «كاكو» لاعب العين في تشكيلة أفضل اللاعبين اللاتينيين الذين يحترفون في دوريات حول العالم «خارج قارة أميركا الجنوبية» خلال عام 2023، وذلك بحسب تقرير أصدره موقع «سوفا سوكر» المتخصص برصيد إحصائيات كرة القدم.

وجاء اختيار كاكو لاعب منتخب الباراجواي، بالنظر لاستقرار أدائه خلال عام 2023، بداية مع التعاون السعودي، ثم العين عقب انتقاله إلى صفوف «الزعيم» في الصيف الماضي، حيث بلغ معدل تقييم أدائه 7.78.

وأوضح الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، خاض 18 مباراة لحد الآن مع العين، وسجل 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأسهم في تأهل الفريق إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

ويتواجد في القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلعب حالياً في نادي إنتر ميامي الأميركي، وذلك في خط الهجوم، وهو الذي قام بتأثير مباشر على فريقه الجديد عقب انضمامه إلى صفوفه في الصيف الماضي، وبلغ معدل تقييم أدائه 7.79 وهو الأعلى في التشكيلة المثالية.

ومن أبرز الأسماء الأخرى التي تواجدت في التشكيلة المثالية، الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي لاعب بنفيكا البرتغالي، والكولومبي دانيال مونوز لاعب جينك البلجيكي، وغيرهم.