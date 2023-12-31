الإثنين 1 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«كاكو الزعيم» يجاور ميسي في تشكيلة «اللاتينيين»

«كاكو الزعيم» يجاور ميسي في تشكيلة «اللاتينيين»
31 ديسمبر 2023 15:25

مراد المصري (دبي)
تواجد أليخاندرو روميرو «كاكو» لاعب العين في تشكيلة أفضل اللاعبين اللاتينيين الذين يحترفون في دوريات حول العالم «خارج قارة أميركا الجنوبية» خلال عام 2023، وذلك بحسب تقرير أصدره موقع «سوفا سوكر» المتخصص برصيد إحصائيات كرة القدم.
وجاء اختيار كاكو لاعب منتخب الباراجواي، بالنظر لاستقرار أدائه خلال عام 2023، بداية مع التعاون السعودي، ثم العين عقب انتقاله إلى صفوف «الزعيم» في الصيف الماضي، حيث بلغ معدل تقييم أدائه 7.78.
وأوضح الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، خاض 18 مباراة لحد الآن مع العين، وسجل 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأسهم في تأهل الفريق إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.
ويتواجد في القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يلعب حالياً في نادي إنتر ميامي الأميركي، وذلك في خط الهجوم، وهو الذي قام بتأثير مباشر على فريقه الجديد عقب انضمامه إلى صفوفه في الصيف الماضي، وبلغ معدل تقييم أدائه 7.79 وهو الأعلى في التشكيلة المثالية.
ومن أبرز الأسماء الأخرى التي تواجدت في التشكيلة المثالية، الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي لاعب بنفيكا البرتغالي، والكولومبي دانيال مونوز لاعب جينك البلجيكي، وغيرهم.

أخبار ذات صلة
العين يخوض «3 وديات» قبل «الأبطال»
رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة يعزيان في وفاة خلفان مطر الرميثي
أميركا اللاتينية
العين
ليو ميسي
آخر الأخبار
فيلم "وونكا" عن صانع الشوكولا الشهير يستعيد الصدارة في أميركا
الترفيه
فيلم "وونكا" يستعيد صدارة شباك التذاكر في أميركا
اليوم 12:05
«مبابي الحرّ».. بقاء أم رحيل؟
الرياضة
«مبابي الحرّ».. بقاء أم رحيل؟
اليوم 11:59
"الأرصاد"
علوم الدار
الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالاً في اليابان
اليوم 11:54
«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»
الرياضة
«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»
اليوم 11:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط اليابان وتحذيرات من تسونامي
اليوم 11:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©