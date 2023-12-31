العين يخوض «3 وديات» قبل «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)



يستأنف العين برنامج التدريبات المكثف، يوم الثلاثاء، استعداداً لباقي مشوار البطولات المحلية، بالإضافة إلى تجهيز الفريق لخوض غمار «التحدي القاري»، بمباراة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام ناساف الأوزبكي، والتي تجمع الفريقين ذهاباً، عقب كأس آسيا مباشرة، ما يستدعي ضرورة الحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية للاعبين، وانتظار عودة الدوليين، بعد انتهاء المشاركات القارية سواء مع «الأبيض»، أو مع باقي المنتخبات الأخرى التي تضم لاعبين من «البنفسج».

ووفق الخطة التحضيرية لـ«الزعيم»، والتي وضعها الجهاز الفني بقيادة كريسبو، يعود الفريق إلى التدريبات اليومية في المرحلة الأولى على فترتين، بعد الراحة التي حصل عليها لمدة أسبوع، مع التركيز على خوض عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى، بما يصل إلى 3 تجارب على الأقل، تبدأ بمواجهة فريق بالدرجة الثانية، ثم أحد فرق «دوري أدنوك للمحترفين»، والتنسيق لخوض مباراة أو أكثر مع فرق خليجية أو آسيوية، خاصة أن فترة توقف الدوريات المحلية في آسيا، تدفع بعض الأندية إلى إقامة معسكراتها في الدولة، بما يفيد في الترتيب للقاءات ودية لـ«الزعيم» يحقق من خلالها الاستفادة المطلوبة.

وينتظر العين تحديد موعد مباراة الذهاب أمام ناساف بشكل نهائي ورسمي، خاصة في ظل مراجعة الاتحاد الآسيوي مواعيد دور الـ16، على ضوء الاجتماعات التنسيقية الحالية، بعدما طالبت بعض الفرق بتعديل توقيت المباريات لتقاربها مع نهائي كأس آسيا 10 فبراير المقبل.

ويستعد «الزعيم» للسيناريوهات كافة، وفق رؤية الجهاز الفني، الذي يسعى لمنح الفرصة كاملة للاعبين غير الدوليين، للوقوف على مستوياتهم وزيادة الانسجام بينهم وبين باقي عناصر الفريق، كما يتم منح الفرصة لبعض عناصر «الرديف»، للوقوف على مستواهم خلال فترة «التوقف الدولي»، لزيادة الخيارات أمام الجهاز الفني، في ظل كثرة المشاركات واللعب على جميع المحافل قارية ومحلية.

من جانبه، أعتبر محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، أن قرعة دوري الأبطال جاءت مناسبة، في ظل قوة الفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية من البطولة، وشدد على أن «الزعيم» هدفه المنافسة في جميع البطولات، لاسيما دوري الأبطال، وهناك تركيز شديد على البطولة.

وأضاف: الكل يدرك أن الفرق التي تأهلت إلى دور الـ16 تملك المقدرة على المنافسة، كما أن الواقع يؤكد أن أي مرحلة متقدمة في البطولة الآسيوية دائماً ما تكون أقوى من التي تسبقها، غير أن المفاجأة الفعلية أحياناً يصنعها الاتحاد القاري، وعلى سبيل المثال، القرار المفاجئ الذي اتخذه بإلغاء آلية القرعة المعتمدة مسبقاً، قبل أيام من موعد قرعة الأدوار النهائية.

واجه «الزعيم» فريق ناساف في دور المجموعات عام 2016، ورداً على لقاء المنافس نفسه، في مرحلة «خروج المغلوب»، قال محمد عبيد حماد: ندرك جيداً أن مهمة الفريق في المراحل المقبلة لن تكون سهلة، ويبقى أن العين كبير ولا يخشى أي منافس في القارة، وله اسمه ووضعه وتاريخه في البطولة الآسيوية، كما أنه أحد أفضل الأندية التي مثلت القارة الآسيوية في كأس العالم، ولا شك أن الوجود ضمن قائمة أفضل 16 نادياً في أقوى بطولة بالقارة للدفاع عن سمعة الكرة الإماراتية، يعزز من شعور الجميع بالمسؤولية في المهمة الوطنية، وبالتالي فإن مواجهة ناساف لن تختلف كثيراً عن أي مباراة قوية أخرى في البطولة.

وعن التحضيرات خلال فترة التوقف، قال: اللاعبون في حاجة إلى الراحة، خلال الفترة الحالية، بعد الجهود التي بذلوها في «المرحلة المضغوطة»، كما أن الدوليين يلتحقون بالمنتخبات الوطنية، ومن المقرر أن يعود العين إلى برامجه التدريبية، خلال فترة التوقف على فترتين صباحية ومسائية، وتتخللها بعض المباريات الودية بالنسبة للفريقين الأول والرديف.