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الرياضة

«جرح» في رأس جوندوجان

«جرح» في رأس جوندوجان
31 ديسمبر 2023 17:01

 
برلين (د ب أ)


تعرض إيلكاي جوندوجان، لاعب وسط منتخب ألمانيا وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، لإصابة بجرح في رأسه، عقب تعرضه لحادث بسيط في صالة الألعاب الرياضية، حسبما أفادت وسائل إعلام إسبانية. 

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وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن جوندوجان ظل ينزف بعد أن أصاب رأسه عن طريق الخطأ، عندما كان يتدرب بأحد الأثقال، لينتهي به الأمر في النهاية بالذهاب للمستشفى من أجل فحص الإصابة.
ونشرت زوجة اللاعب الألماني صورة على تطبيق إنستجرام تظهر الإصابة، وكتبت: «نهاية 2023 بغرز».
ومن المتوقع أن يلعب لاعب الوسط مباراة برشلونة المقبلة في بطولة الدوري الإسباني أمام لاس بالماس يوم الخميس المقبل.

إلكاي جوندوجان
برشلونة
ألمانيا
لاس بالماس
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