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الرياضة

رابطة المحترفين تستخدم «الواقع المعزز» في «السوبر»

رابطة المحترفين تستخدم «الواقع المعزز» في «السوبر»
31 ديسمبر 2023 17:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

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استخدمت رابطة المحترفين تقنية «الواقع المعزز»، المقدمة من «سناب شات»، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، خلال كأس السوبر بين شباب الأهلي والشارقة، في استاد آل مكتوم، وأسفرت المباراة عن فوز «الفرسان» بأول لقب في موسم 2023-2024.
أسهمت التقنية في إضافة بُعد جديد من الإثارة إلى المباراة، من خلال دمج تأثيرات عدسات «الواقع المعزز» في اللقطات المباشرة للجماهير التي عُرضت على الشاشات الكبرى، مما أوجد أجواءً تفاعلية مليئة بالحيوية للجماهير، بفضل استخدام برنامج «كاميرا كيت» من «سناب»، الذي يسمح للشركاء بإدراج تقنيات «الواقع المعزز» لـ«سناب» في تطبيقاتهم الخاصة ومواقعهم الإلكترونية وغيرها، وتُعد المبادرة خطوة مهمة في تطوير تفاعل المشجعين خلال أول بطولة في الموسم.
ويؤكد تبني رابطة المحترفين لهذه التقنية من «سناب شات»، على مكانتها رائدة في استخدام الحلول الرقمية الابتكارية، في مجال الرياضة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعبر الإجراء عن التزام الرابطة بتعزيز تجربة المباريات المباشرة باستخدام أحدث التقنيات.

الإمارات
رابطة المحترفين
شباب الأهلي
الشارقة
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