الإثنين 1 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مقتل العداء كيبلاجات بطعنة في الرقبة!

مقتل العداء كيبلاجات بطعنة في الرقبة!
31 ديسمبر 2023 17:35

نيروبي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي لألعاب القوى» ينظم دورة للمدربين
«أبوظبي لألعاب القوى» يستعرض «التجارب المُلهمة»


عُثر على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاجات ميتاً داخل سيارة، في ضواحي منطقة ريفت فاليه، مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة، حيث أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أنه تعرض للقتل.
ودافع كيبلاجات المولود في كينيا «34 عاماً» عن ألوان أوغندا، في سباق 3 آلاف متر موانع في المحافل الدولية، وتحديداً في الألعاب الأولمبية، وبطولات العالم لألعاب القوى.
وجدت جثته في سيارة في منطقة ريفت فاليه، وقال رئيس الشرطة المحلية ستيفن أوكال للصحافة المحلية، إن كيبلاجات تعرض لطعنة بالسكين في رقبته.

 

ألعاب القوى
أوغندا
كينيا
الألعاب الأولمبية
آخر الأخبار
فيلم "وونكا" عن صانع الشوكولا الشهير يستعيد الصدارة في أميركا
الترفيه
فيلم "وونكا" يستعيد صدارة شباك التذاكر في أميركا
اليوم 12:05
«مبابي الحرّ».. بقاء أم رحيل؟
الرياضة
«مبابي الحرّ».. بقاء أم رحيل؟
اليوم 11:59
"الأرصاد"
علوم الدار
الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالاً في اليابان
اليوم 11:54
«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»
الرياضة
«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»
اليوم 11:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط اليابان وتحذيرات من تسونامي
اليوم 11:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©