مقتل العداء كيبلاجات بطعنة في الرقبة!

نيروبي (أ ف ب)



عُثر على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاجات ميتاً داخل سيارة، في ضواحي منطقة ريفت فاليه، مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة، حيث أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أنه تعرض للقتل.

ودافع كيبلاجات المولود في كينيا «34 عاماً» عن ألوان أوغندا، في سباق 3 آلاف متر موانع في المحافل الدولية، وتحديداً في الألعاب الأولمبية، وبطولات العالم لألعاب القوى.

وجدت جثته في سيارة في منطقة ريفت فاليه، وقال رئيس الشرطة المحلية ستيفن أوكال للصحافة المحلية، إن كيبلاجات تعرض لطعنة بالسكين في رقبته.