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الرياضة

تتويج أبطال «الشارقة الدولية للسلة»

تتويج أبطال «الشارقة الدولية للسلة»
1 يناير 2024 02:38

الشارقة (الاتحاد)

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توّج مجلس الشارقة الرياضي، أبطال بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب، التي شهدت مشاركة 34 فريقاً من الإمارات والأردن ولبنان والهند وإسبانيا وصربيا وإستونيا.
وأسفرت النتائج عن فوز «أكاديمية جام» بلقب تحت 12 سنة «بنين»، وتبعه الشارقة وخورفكان، ونال اتحاد عمان لقب تحت 14 سنة «بنين»، وجام «الإمارات»، وحصل بيروت اللبناني على اللقب تحت 16 سنة، وتبعه إينرجي اللبناني، فيما ذهب لقب الناشئات تحت 16 سنة إلى الفحيص الأردني، وتبعه الأرثودكسي الأردني.
أقيمت مباريات البطولة على ملاعب أندية خورفكان وخورفكان للمعاقين واتحاد كلباء ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة واتسمت مبارياتها بالقوة والإثارة.
حضر الختام وتتويج الفائزين، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونديم حكيم نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، وسالم المطوع أمين عام اتحاد السلة، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، ومحمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وأحمد سليمان مؤسس أكاديمية جام، وعدد من مسؤولي وموظفي المجلس والأندية، بجانب ممثلي الوفود المشاركة.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
مجلس الشارقة الرياضي نادي الشعب
بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة
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