منتخب اليد يواجه اليونان في معسكر مقدونيا

رضا سليم (دبي)

يدشّن منتخب اليد مبارياته الودية في معسكر مقدونيا، غداً الثلاثاء، بمواجهة منتخب اليونان ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21، التي تقام في الفترة من 11 إلى 25 يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، والتي تقام بصالة مدينة خليفة الرياضية، بمشاركة 16 منتخباً، تم توزيعها على 4 مجموعات، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى «المونديال».

ويخوض المنتخب 3 مباريات ودية خلال المعسكر قبل العودة إلى البلاد 7 يناير والسفر إلى البحرين 9 يناير استعداداً لبدء مباريات البطولة الآسيوية.

وأكد فيصل الطواش، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، رئيس البعثة، أن المنتخب كان من المفترض أن يلعب 4 مباريات، وكانت المباراة الأولى أمام مقدونيا في اليوم الثاني للوصول، وكان من الصعب اللعب بعد رحلة طويلة وشاقة وتخوف المدرب برستوفاك من إصابة اللاعبين وفضل إلغاء المباراة وعدم اللعب والاكتفاء بلعب 3 مباريات ودية، الأولى مع اليونان ثم مباراتان أمام كوسوفو، يومي 5 و6 يناير وحرص المدرب على لعب مباراتين متتاليتين من أجل تجربة جميع اللاعبين ورسم الخطط المناسبة قبل الدخول في أجواء آسيا.

وأضاف الطواش، أن التدريبات بدأت على فترتين منذ وصول البعثة، وحرص المدرب على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين من أجل تحمل ضغوط البطولة التي تتطلب أحمالاً بدنية عالية نظراً لتوالي المباريات في حين أن اللاعب في المسابقات المحلية يلعب مباراة في الأسبوع.

ونوه إلى التزام جميع اللاعبين في التدريبات وتوجيهات المدرب وهناك حالة من الرضا من قبل الجهاز الفني على المستوى الذي وصل إليه المنتخب وستكون المباريات الثلاث بروفة قوية وفرصة لتدارك الأخطاء قبل المواجهات الرسمية.