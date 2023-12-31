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الرياضة

فوز دبا الحصن ويونايتد في «دوري الأولى»

دبا الحصن يستعيد المركز الثالث بالفوز على الذيد (الاتحاد)
1 يناير 2024 02:38

معتصم عبدالله (دبي)

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تغلب دبا الحصن على ضيفه الذيد 2-1، فيما كسب يونايتد مباراته أمام مضيفه الحمرية 3-0، في المباراتين اللتين أقيمتا، أمس، في ختام «الجولة 14»، من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
واستعاد الحصن مركزه الثالث، بعدما رفع رصيده إلى «25 نقطة»، بفضل الفوز على الذيد بهدفين مقابل هدف، وسجل لأصحاب الأرض كلاوديو أوليفيرا في الدقيقة 6، و«البديل» طارق الخديم في الدقيقة 83، فيما أحرز عبيد راشد هدف الذيد في الدقيقة 32، ليبقى فريقه برصيد «18 نقطة»، في المركز العاشر. وعلى ملعب الحمرية في الشارقة، نجح يونايتد في حصد النقاط الثلاث، بفضل «ثلاثية» لويس مارسيلو في الدقيقة 29، وأحمد مال الله في الدقيقة 65، وبابي باكاري في الدقيقة 73، وشهدت المباراة طرد موسى أودراجو مدافع يونايتد بالإنذار الثاني في الدقيقة 74، ورفع يوناتيد رصيده إلى «21 نقطة»، في المركز السادس، مقابل «15 نقطة» للحمرية صاحب الترتيب الثالث عشر.

دبا الحصن
الحمرية
دوري الدرجة الأولى
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