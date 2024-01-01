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«متخصص القلب» يقرر مستقبل لوكير

«متخصص القلب» يقرر مستقبل لوكير
1 يناير 2024 08:08

لندن (أ ف ب)

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يقابل الويلزي توم لوكير قلب دفاع نادي لوتون الإنجليزي متخصصين في أمراض القلب، لاتخاذ قرار حول إكمال مسيرته في كرة القدم، بعد تعرضه لأزمة قلبية خطيرة.
وأصيب اللاعب «29 عاماً» بسكتة قلبية، في مباراة فريقه مع بورنموث، في الدوري الإنجليزي في 16 ديسمبر.
خرج من المستشفى بعد تركيب جهاز مزيل الرجفان، وهو جهاز صغير يستخدم لعلاج الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب بشكل خطير.
قال لوكير عبر مواقع التواصل الاجتماعي «أقوم بكل ما في وسعي، وبكل الطرق الممكنة لمساعدة المدرب والنادي«.
تابع اللاعب الذي قال انه بحال جيدة ويتعافى راهناً، بعد إنقاذ حياته «سيتم تحديد ذلك بعد لقائي بمتخصصين في العام الجديد».
وكان اللاعب وقع أرضاً منتصف الشوط الثاني، قبل أن يعلن الحكم إيقاف المباراة بعد ذلك بوقت قصير، حيث تلقى العلاج الطبي، قبل أن يتم نقله وسط تصفيق مشجعي نادي بورنموث.
وليست المرة الاولى يعاني فيها لوكير من وضع مماثل على أرض الملعب، حيث خضع لجراحة في القلب، بعد سقوطه خلال المواجهة الفاصلة «ملحق» لبطولة «تشامبيونشيب» أمام كوفنتري في مايو الماضي والتي قال النادي إنها ليست متصلة بعارضه الأخير.
وعاد اللاعب إلى الملاعب في بداية الموسم الجديد، وخاض 15 مباراة في جميع المسابقات حتى اللحظة قبل مباراة بورنموث.

 

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