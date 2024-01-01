لوريس مشجعاً لتوتنهام مدى الحياة

لندن (أ ف ب)



قال الحارس الفرنسي هوجو لوريس، إنه سيبقى مشجعاً لنادي توتنهام الإنجليزي مدى الحياة، حين لوّح لجماهيره مودّعاً، بعد 11 عاماً في صفوف فريق شمال لندن.

وينتقل قائد منتخب فرنسا السابق إلى لوس أنجلوس أف سي الأميركي، بعد خسارة موقعه الأساسي مع خامس ترتيب الدوري الإنجليزي راهناً.

وتسلّم لوريس «37 عاماً» الذي حمل ألوان سبيرز في 447 مباراة درعاً من المدافع السابق ليدلي كينج، بين شوطي المباراة التي فاز فيها توتنهام على ضيفه بورنموث 3-1 في الدوري المحلي.

قال لوريس متوجها للجماهير «هذا وداع، لكنه وداع من اللاعب، وليس من الرجل، سأبقى مشجعاً لسبيرز طوال حياتي».

وكان توتنهام أكّد إنهاء عقد لوريس للسماح له بانتقال حرّ إلى فريق ولاية كالفورنيا.

وأسهم لوريس بايصال «السبيرز» إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2019، بيد أنه اخفق في أحراز لقب كبير معه.

وانضم بطل العالم 2018 إلى توتنهام عام 2012، قادماً من ليون، وحمل شارة قيادته لثماني سنوات، وكان يفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2024.

واستعان المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو هذا الموسم بالحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو، فيما ذهبت شارة القيادة إلى المهاجم الكوري الجنوبي هيونج-مين سون.

وخاض لوريس مباراته الأخيرة مع توتنهام أمام نيوكاسل في 23 أبريل ضمن الدوري في الموسم الماضي، حين مُنيَ فريقه بخسارةٍ ثقيلة 1-6، واستُبدل بين الشوطين بسبب إصابة غيّبته عن باقي الموسم.

وسبق أن أعلن اعتزاله الدولي عقب حلوله وصيفاً أمام الأرجنتين المتوّجة بكأس العالم في قطر، بعد خسارة «الديوك» 2-4 بركلات الترجيح، إثر التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية على ملعب لوسيل بالدوحة في 18 ديسمبر 2022.

ويحمل الحارس الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده بـ145 مباراة.

وسيلعب في لوس أنجلوس لموسمٍ واحد، إلى جانب المكسيكي كارلوس فيلا، والجابوني دوني بوانجا القادم من سانت إتيان الفرنسي.