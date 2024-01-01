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الرياضة

أرسنال.. «الغرق» في «الدوامة»!

أرسنال.. «الغرق» في «الدوامة»!
1 يناير 2024 08:25

لندن (أ ف ب)

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دخل أرسنال في دوامة النتائج السيئة، مع تعرّضه لخسارتين توالياً للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إثر سقوطه على أرض فولهام 1-2، ضمن المرحلة العشرين.
وبعد سقوطه أمام ضيفه وستهام القادم من شرق العاصمة 0-2، مُني فريق شمال لندن الطامح للقب أول في الدوري منذ عقدين، بخسارة ثانية هذه المرة أمام مضيفه في غرب المدينة الضبابية.
وهذه المباراة الثالثة توالياً يفشل فيها أرسنال بتحقيق الفوز، وبقي رابعاً «40 نقطة»، وفي المقابل، حقق فولهام فوزه الأول، بعد خسارة ثلاث مباريات لم يسجّل فيها أي هدف، وعزّز موقعه في المركز الثالث عشر الدافئ.
على ملعب كرايفن كوتيدج، بدأ أرسنال المباراة بشكل جيد، ومن مجهود فردي على الجهة اليسرى، اخترق البرازيلي جابريال مارتينيلي المنطقة، وسدد كرة لولبية جميلة صدها بصعوبة الحارس الألماني برند لينو، وتهيأت أمام بوكايو ساكا تابعها في المرمى الخالي مسجّلاً هدفه الأول في ست مباريات «5».
ومن مجهود للاعب أرسنال السابق البرازيلي ويليان وعرضية بعيدة على الجهة اليسرى للقائد الأسكتلندي المخضرم توم كيرني، وصلت الكرة إلى المهاجم المكسيكي المخضرم العائد من إيقاف لثلاث مباريات راوول خيمينيس، لعبها من مسافة قريبة في شباك الإسباني دافيد رايا مدركاً التعادل عن جدارة «29».
وهذا الهدف الرابع لخيمينيس في آخر أربع مباريات، في الدوري، علماً أنه سجّل العدد عينه في 50 مباراة في «البريميرليج».
تقدّم أصحاب الأرض بعد ركنية و«دربكة» أمام المرمى وصلت إلى الجامايكي المخضرم بوبي ريد خطفها طائرة من حدود المنطقة الصغرى في شباك أرسنال «59»، ليترجم فولهام أفضليته الفنية، وهذا الهدف الرابع يهزّ شباك أرسنال من ركنية في آخر ست مباريات.
خلافاً لأرسنال، نجح جاره في شمال العاصمة توتنهام في النهوض، بعد هزيمته القاسية على يد برايتون 4-2، بالفوز على ضيفه بورنموث الثالث عشر 3-1، قبل رحلته إلى ملعب أولد ترافورد لمواجهة حامية الأحد المقبل أمام مانشستر يونايتد، وقلّص توتنهام الفارق إلى نقطة مع جاره أرسنال الرابع.
ورغم الغيابات في صفوفه، افتتح توتنهام التسجيل من تسديدة أرضية من حافة المنطقة عبر السنغالي باب سار «9»، ولكن السنغالي الدولي ترك الشوط الأول باكياً، بعد تعرضه لإصابة قد تحرمه المشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة في كوت ديفوار.
ضاعف نجمه الكوري الجنوبي هيونج-مين سون الأرقام، رافعاً رصيده هذا الموسم إلى 12 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة، متخطياً كامل رصيد الموسم الماضي البالغ 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 36 مباراة «71»، سجّل البرازيلي ريشارليسون هدف الاطمئنان «80»، قبل أن يقلّص أليكس سكوت الفارق في نهاية اللقاء «84»، وهذه الخسارة الأولى لبورنموث في ثماني مباريات.

 

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