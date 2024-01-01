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الرياضة

كاسترو: رونالدو لا يتحكم في النصر

كاسترو: رونالدو لا يتحكم في النصر
1 يناير 2024 08:32

الرياض (د ب أ)

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قال البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي، إن مواطنه نجم الفريق كريستيانو رونالدو لا يتحكم بالنادي مثلما يتردد.
وأوضح كاسترو في تصريحات نشرتها صحيفة «الرياضية» السعودية، نقلاً عن لقاء له مع قناة «سبورت تي في» البرتغالية، أن ما يتردد عن تدخل رونالدو في الأمور الفنية، وفيما يتعلق بغرفة الملابس، هو أمر خاطئ.
وأضاف أن رونالدو يقوم بعمله بشكل جيد قائداً للفريق، مشيراً إلى أنه وصل إلى أعلى درجات الاحترافية التي تمكنه من التعامل بشكل مثالي.
وفي حديثه عن الفترة التي قضاها رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفض كاسترو إبداء رأيه في ذلك، مؤكداً أن رونالدو فقط هو من يجيب على هذا السؤال.
وتابع المدرب البرتغالي أن رحيله عن النصر بيد إدارة النادي، نافياً الأنباء التي تحدثت عن إمكانية عودته للتدريب في بلاده في الفترة المقبلة مع أحد الأندية.
وأكد كاسترو أن قائمة الأجانب بالفريق، والبالغ عددها ثمانية لاعبين، كافية بالنسبة له، مستبعداً التعاقد مع أسماء جديدة في فترة الانتقالات الشتوية.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 46 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر الهلال. 

السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد
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